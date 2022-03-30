Renault рассматривает возможность передачи своей доли российскому предприятию "АвтоВАЗ" (68%) другому инвестору.

Компания рассматривает варианты передачи собственного бизнеса в России. Стоимость сделки оценивается более чем в два миллиона евро.

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Передача, которая в настоящее время является лучшим вариантом для Renault, помогла бы освободить автопроизводителя от юридической ответственности перед российским бизнесом по производству Lada и его 45-тысячным персоналом, сказали агентству bloomberg информаторы, попросившие не называть их имя, поскольку обсуждения не публичны.

Этот шаг является одним из вариантов, рассматриваемых после того, как на прошлой неделе автопроизводитель заявил, что приостанавливает промышленную деятельность в России.

Никаких решений не принято и могут возникнуть другие возможности, говорят информаторы агентства. Как завод, полностью принадлежащий Renault в Москве, впишется в план, пока неясно. Французский автопроизводитель не сможет осуществить передачу своей 68% доли "АвтоВаза" другому акционеру, госкорпорации "Ростех", поскольку российский партнер находится под санкциями.

В конце прошлого года производитель оценил бизнес в России – ее втором по величине рынке – в 2,2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов).