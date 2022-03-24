Компанія оцінила всі ризики та прийняла остаточне рішення на раді директорів.

Французька група Renault, яка має в Росії найбільші серед західних автовиробників виробничі потужності, однією з останніх вирішила припинити діяльність в державі-терористі.

“Renault Group вживає необхідні заходи для дотримання міжнародних санкцій”, – говориться в повідомленні компанії.

Зокрема, діяльність Renault Group на її заводі в Москві від сьогодні припинена. Щодо своєї частки в АвтоВАЗі, Renault Group прораховує можливі варіанти, враховуючи поточний стан, відповідально ставлячись до 45 000 співробітників на цьому заводі. Перед цим заводи Renault в Москві та АвтоВАЗу відновили виробництво на два-три дні.

До речі які автовиробники пішли з ринку Росії

Росія була ключовою частиною глобальної імперії Renault до початку війни – в минулому році разом з “АвтоВАЗом” там було продано 482 264 автомобілів. Для Renault росія була другим ринком після домашнього.

Французька держава є найбільшим акціонером Renault, володіючи 15,01% акцій на кінець 2020 року.

Через своє рішення Renault Group переглянула свої фінансові перспективи на 2022 рік та зменшила прогнозовані показники. Зокрема, операційна маржа Групи зменшиться до 3% (у порівнянні з ≥ 4% раніше); а cash flow буде меншим, ніж запланований раніше у мільярд євро.

В повідомленні концерну йдеться, що Renault Group продовжуватиме зосереджуватись на реалізації свого стратегічного плану Renaulution. Група проводитиме свою комерційну політику, орієнтовану на зниження собівартості, посилення конкурентоспроможності та прискорюватиме програму зниження витрат.