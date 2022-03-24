Компания оценила все риски и приняла решение на совете директоров.

Французская группа Renault, владеющая в России самыми большими среди западных автопроизводителей производственными мощностями, одной из последних решила прекратить деятельность в государстве-террористе.

“Renault Group принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций”, – говорится в сообщении компании.

В частности, деятельность Renault Group на ее заводе в Москве с сегодняшнего дня прекращена. Относительно своей доли в АвтоВАЗе Renault Group просчитывает возможные варианты, учитывая текущее состояние, ответственно относясь к 45 000 сотрудникам на этом заводе. Перед этим заводы Renault в Москве и АвтоВАЗе возобновили производство на два-три дня.

Кстати, какие автопроизводители ушли с рынка России.

Россия была ключевой частью глобальной империи Renault до начала войны – в прошлом году вместе с АвтоВАЗом там было продано 482 264 автомобилей. Для Renault Россия была вторым рынком после домашнего.

Французское государство является крупнейшим акционером Renault, владея 15,01% акций к концу 2020 года.

Из-за своего решения Renault Group пересмотрела свои финансовые перспективы на 2022 год и снизила прогнозируемые показатели. В частности, операционная маржа Группы уменьшится до 3% (по сравнению с ≥4% раньше); а cash flow будет меньше, чем запланированный ранее в миллиард евро.

В сообщении концерна говорится, что Renault Group будет продолжать сосредотачиваться на реализации своего стратегического плана Renaulution. Группа будет проводить свою коммерческую политику, направленную на понижение себестоимости, усиление конкурентоспособности и ускорять программу понижения издержек.