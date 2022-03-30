Renault розглядає можливість передачі своєї частки російського підприємства "АвтоВАЗ" (68%) іншому інвестору.

Компанія розглядає варіанти передачі свого бізнесу у Росії. Вартість угоди оцінюється у більш ніж два мільйони євро.

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Передача, яка в даний час є найкращим варіантом для Renault, допомогла б звільнити автовиробника від юридичної відповідальності перед російським бізнесом з виробництва Lada та його 45-тисячним персоналом, сказали агентству bloomberg інформатори, які попросили не називати їх імені, оскільки обговорення не є публічними.

Цей крок є одним з варіантів, які розглядаються після того, як минулого тижня автовиробник заявив, що призупиняє промислову діяльність у Росії.

Жодних рішень не прийнято і можуть виникнути інші можливості, кажуть інформатори агенства. Як завод, який повністю належить Renault в Москві, впишеться в план, поки неясно. Французький автовиробник не зможе здійснити передачу своєї 68% частки “АвтоВазу” іншому акціонеру, держкорпорації “Ростех”, оскільки російський партнер знаходиться під санкціями.

Наприкінці минулого року виробник оцінив бізнес у Росії – її другому за величиною ринку – у 2,2 мільярда євро (2,4 мільярда доларів).