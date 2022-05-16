Російські активи групи Renault переходять у державну власність. Про це повідомили у Мінпромторгу рф.

Акції "АвтоВАЗу" перейдуть підвідомчому Мінпромторгу Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви.

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Однією з умов угоди є можливість зворотного викупу частки Renault в АвтоВАЗі протягом наступних 6 років, зазначили в Мінпромторгу.

У Renault назвали рішення про продаж складним, але необхідним. "Ми ухвалили складне, але необхідне рішення і робимо відповідальний вибір щодо наших 45 000 співробітників у Росії, зберігаючи при цьому ефективність групи та нашу можливість повернутися в країну в майбутньому", – сказав гендиректор Renault Group Лука де Мео.

23 березня Renault зупинила виробництво у Москві. Це рішення було ухвалено через агресію росіян в Україну