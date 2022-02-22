Власник приватного столичного таксопарку поділився досвідом, як він взяв в лізинг 15 Renault Logan та експлуатував їх цілодобово.

Автомобілі Renault Logan були взяті в лізинг 24 місяці тому та від'їздили в середньому по 200 тисяч кілометрів. Для звичайного автомобіля, який експлуатується одним власником, подібне навантаження можливе за 5-7 або й навіть десять років.

В кожному з Renault Logan працювали близько 50 водіїв, вони виконали більше 15 тисяч замовлень та провезли в середньому 25 тисяч пасажирів.

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Оскільки експлуатувались машини постійно та водіями з різним досвідом, кожна Renault Logan потрапили в ДТП разів 5-6. Були і серйозні випадки, коли доводилось ремонтувати пів-машини, але більшість – це незначні ушкодження бампера чи кузовних деталей. В таксопарку регулярно проводились технічні обслуговування, необхідний ремонт. З 15 автомобілів на чотирьох були несправності двигунів – наприклад, прогорали клапани. Також у кожній третій машині замінили зчеплення. Цікаво, що двигуни в автомобілів бензинові, на них встановлено ГБО.

Якщо порахувати витрати на ці авто, то окрім пального на ремонт кожного було витрачено 80 – 100 тисяч гривень за 200 000 км пробігу. Тобто 1 км обходився по 50 копійок. Ціна автомобіля впала на 4 тисячі доларів, тобто разом з амортизацією – 1 грн за кілометр.

В 2020 році ці нові автомобілі коштували по 10 тисяч доларів (зараз – дорожче). Вони були взяті в лізинг з початковим внеском 75 тисяч гривень та щомісячним платежем (разом зі страховкою в перший рік) в середньому в 13 тисяч гривень. Тобто кожен Renault Logan обійшовся у 475 тисяч гривень. Попри це, він "відбився", тобто на машині власник автопарку заробив більше, ніж вона коштувала. Тепер він їх продає за 6,5 тисяч доларів.

Автомобіль непогано зберігся зовні, хоча салон, звичайно, більш поношений. Якщо його привести до нормального стану, то машина ще поїздить, але не в таксі. Адже ресурс для інтенсивної експлуатації в цієї машини закінчився, – стверджує власник автопарку. Натомість при звичайному водінні автомобіль ще послужить багато років.

Дивіться відео про результати роботи Renault Logan в таксі:



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