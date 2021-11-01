В Україну масово завозять Hyundai Sonata чи Kia K5 з Кореї, обладнані заводським газобалонним обладнанням. Як визначити, що вони працювали в таксі?

Hyundai Sonata LPI чи Kia K5 з Кореї – недорогий варіант бюджетного комфортного авто. Привезені з Кореї, вони мають вік 4-7 років, а ціну – 8 – 12 тисяч доларів.

Варіанти з газобалонним обладнанням (ГБО) 5-го покоління випускаються для різноманітних служб – таксі, прокату, служб охорони та інших службових цілей. Звичайно, найбільш використаний ресурс – в автомобілів, які їздили у таксі.

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Як відрізнити Hyundai Sonata LPI чи Kia K5 з Кореї, які точно були в таксі?

Помаранчевий колір кузова. Втім, часто в таксі їздять білі, сріблясті та навіть чорні машини.

Витерті кнопки на кермі, "аварійки" та важеля КП. Деколи ці елементи міняють, тож вони, навпаки, можуть бути новими.

Отвори від кріплень для рацій та навігаторів в торпедо. Цей вузол також часто замінюють, так що він може бути новим.

Отвори або сліди ремонту на даху автомобіля, де встановлюють розпізнавальний знак "Таксі"

Просиджене сидіння водія та праве заднє сидіння. Пасажири частіше всього сідають саме туди.

Пошарпаний пластиковий низ багажного отвору. В багажник часто ставили важкі валізи.

Наклейки з номерами та рекламою на кузові та склі

Акумулятор з написом Taxi. Вони більш витривалі, але ознака певна.

Нефарбована пластикова "губа" заднього бамперу

Будь-які інші сліди передчасного зносу салону

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Якщо автомобіль ще обклеєний рекламою, можна зайти на сайти, які там вказані та подивитись, чим саме займається дана компанія – лізингом, таксі, охоронними послугами чи прокатом. У автомобілів з прокату, як правило, не продавлене заднє праве сидіння та нема отворів на даху та торпедо.

Машини з охоронних компаній також мають майже нові задні сидіння, а замість переднього пасажирського в них часто встановлений сейф. Перед продажем в Україну його замінюють на нове сидіння, воно може буди навіть в поліетиленовій упаковці. Вважається. Що авто з прокату та охорони має більший ресурс та менший пробіг.

Пробіги корейських авто майже завжди скручені, перевірити пробіг корейського авто можна на спеціальному сайті.