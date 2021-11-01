В Україну масово завозять Hyundai Sonata чи Kia K5 з Кореї, обладнані заводським газобалонним обладнанням. Як визначити, що вони працювали в таксі?
Hyundai Sonata LPI чи Kia K5 з Кореї – недорогий варіант бюджетного комфортного авто. Привезені з Кореї, вони мають вік 4-7 років, а ціну – 8 – 12 тисяч доларів.
Варіанти з газобалонним обладнанням (ГБО) 5-го покоління випускаються для різноманітних служб – таксі, прокату, служб охорони та інших службових цілей. Звичайно, найбільш використаний ресурс – в автомобілів, які їздили у таксі.
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Як відрізнити Hyundai Sonata LPI чи Kia K5 з Кореї, які точно були в таксі?
- Помаранчевий колір кузова. Втім, часто в таксі їздять білі, сріблясті та навіть чорні машини.
- Витерті кнопки на кермі, "аварійки" та важеля КП. Деколи ці елементи міняють, тож вони, навпаки, можуть бути новими.
- Отвори від кріплень для рацій та навігаторів в торпедо. Цей вузол також часто замінюють, так що він може бути новим.
- Отвори або сліди ремонту на даху автомобіля, де встановлюють розпізнавальний знак "Таксі"
- Просиджене сидіння водія та праве заднє сидіння. Пасажири частіше всього сідають саме туди.
- Пошарпаний пластиковий низ багажного отвору. В багажник часто ставили важкі валізи.
- Наклейки з номерами та рекламою на кузові та склі
- Акумулятор з написом Taxi. Вони більш витривалі, але ознака певна.
- Нефарбована пластикова "губа" заднього бамперу
- Будь-які інші сліди передчасного зносу салону
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Якщо автомобіль ще обклеєний рекламою, можна зайти на сайти, які там вказані та подивитись, чим саме займається дана компанія – лізингом, таксі, охоронними послугами чи прокатом. У автомобілів з прокату, як правило, не продавлене заднє праве сидіння та нема отворів на даху та торпедо.
Машини з охоронних компаній також мають майже нові задні сидіння, а замість переднього пасажирського в них часто встановлений сейф. Перед продажем в Україну його замінюють на нове сидіння, воно може буди навіть в поліетиленовій упаковці. Вважається. Що авто з прокату та охорони має більший ресурс та менший пробіг.
Пробіги корейських авто майже завжди скручені, перевірити пробіг корейського авто можна на спеціальному сайті.