Особливості пригону авто з Кореї: ціни, моделі авто, проблеми та вигоди.

Через пандемію та закриття кордонів можливість приїхати в Європу та вибрати собі авто "вживу" тепер є не у всіх. Натомість щоб придбати авто зі США та Кореї, їхати нікуди не треба – все відбувається онлайн.

Особливостей купівлі авто в Кореї багато, і про них треба пам'ятати, щоб не привести машину з вичерпаним ресурсом, прихованими проблемами чи дорожчу за ту, що продається в Україні. А таке не те що можливо, а трапляється дуже часто.

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Що продається в Кореї?

В Південній Кореї парк автомобілів на 98% складається з місцевих марок – в основному Hyundai, Kia, значно менше - SsangYong, Samsung Motors. Тому саме їх купують на експорт та привозять в Україну.

На відміну від США, в Кореї багато автомобілів з дизельними двигунами та навіть заводським газобалонним поколінням (LPG 5 покоління). Однак слід враховувати, що в таких авто немає бензинового баку, тому вони їздять виключно на газу. Але витрати газу значні – від 11 літрів по трасі до 14-17 – в місті.

Також є електромобілі – Hyundai Ioniq, Kona, Kia Soul EV, нерідко можна придбати і гібридні авто.

Більшість корейських авто з ГБО раніше працювали в таксі чи були в службах перевезень. Це стосується різних поколінь Hyundai Sonata, Elantra, Kia K5 (Optima), Cerato.

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Де купують корейські авто

Якщо зі США переважно везуть биті авто, які купують на страхових аукціонах, то з Кореї привозять цілі автомобілі. Мова йде про те, що вони або не були в аваріях, або після ремонту – зовні на фото виглядають цілими. Звичайно, сліди експлуатації та дрібні пошкодження, як і у всіх вживаних автомобілів, у них присутні. Особливо треба бути обережними з машинами, обклеєними рекламними банерами. Під ними, як правило, заховані подряпини, яких не видно при візуальному огляді.

Автомобілі в Кореї купують як на спеціалізованих аукціонах (після лізингу, таксі, прокату), так і у дилерів чи на звичайних сайтах приватних об'яв. Однак без посередників у цій справі не обійтись – особливо з корейської сторони. Адже об'яви та опис авто – на корейській мові, а алфавіт у них, як відомо – ієрогліфи. Тож навіть дізнатись про стан чи комплектацію машини проблематично. Звичайно, існують онлайн-перекладачі, однак вони недосконалі. Втім, навіть якщо ви самостійно обрали автомобіль, щоб його купити в Кореї та організувати доставку, треба посередник. Його можна знайти як в Кореї, так і в Україні, причому останній варіант більш вигідний та привабливий. Адже людину, яка обманула вас в Кореї (це може бути, наприклад, російськомовний іммігрант з Росії чи інших країн СНД), знайти там проблематично. Українські посередники, які мають досвід роботи з Південною Кореєю, відповідають за проблеми з корейською стороною власними грошима та репутацією.

Стан корейських авто

Найбільш вигідно привозити з Кореї авто, які були в таксі чи прокаті. Наприклад, популярні Hyundai Sonata, Elantra, Kia K5 (Optima), Cerato. Там вони коштують 2-3 тисячі доларів США, а вибір таких машин величезний. Звичайно, вони мають величезні пробіги – 350 – 500 тисяч км. Пробіги цих авто часто скручені до 50-150 тисяч км, це в Кореї нормальна практика. Відповідно до пробігу в машині зношені більшість вузлів та агрегатів, затертий салон, особливо кермо, важіль КПП, педалі, сидіння водія та заднє праве, розхитані двері. В салоні є сліди рацій та телефонів, на даху – місця кріплення розпізнавальних знаків таксі. Автомобілі можуть бути оранжевого, сірого, білого чи чорного кольору.

Автомобілі приватних власників коштують значно дорожче і після імпорту в Україну можуть коштувати майже так само, як і місцеві екземпляри. Плюси таких корейських авто – більш ощадлива експлуатація, використання якісних паливно-мастильних матеріалів та оригінальних запчастин, фірмовий сервіс. Водночас можуть бути "азіатські" особливості – килимки на торпедо, чохли на сидіннях, фіранки на вікнах, захист дверей від контактів гумками, нестандартна мультимедіа та комплектація. Більшість корейських автомобілів мало відрізняються від українських версій, тому з запчастинами проблем не має бути. Однак є і вийнятки.

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Скільки коштує привезти авто з Кореї

До ціни автомобіля в Кореї треба додати велику кількість витрат та платежів, які супроводжують імпорт в Україну. Наприклад, якщо авто купується на аукціоні, треба до ціни додати 2,2% комісії. Оформлення документів коштує близько 100 доларів. Далі йдуть транспортні витрати. Машину треба доставити в порт, завантажити в контейнер чи на вантажний корабель – ще приблизно 200 доларів. Транспортування автомобіля з Кореї в український порт (Одеса чи Чорноморськ) обійдеться десь у 1000 доларів (кросовер – дорожче).

В Україні авто вивантажують, брокер оформлює документи для розмитнення. Це ще 700 доларів. Далі треба сплатити податки за машину (з двигунами 1,6-2,4 літри це десь 1600 – 2500 доларів) та привести з Одеси евакуатором до вашого місця проживання (150-200 доларів). Також машину треба сертифікувати (150-200 доларів). Український посередник за підбір та організацію доставки бере 750 – 100 доларів. При постановці на облік треба заплатити Пенсійний збір (100-200 доларів).

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Таким чином, якщо в Кореї авто коштувало 2500 доларів, в Україні воно обійдеться не менше ніж у 8000 доларів. А якщо купили за 5000 – має вийти десь 12-13 тисяч. Але це теоретично. Насправді на кожному етапі "набігають" якісь непередбачені витрати, які збільшують вартість автомобіля.

Кошти за послуги треба надавати поетапно. Спочатку посередник бере заставу в 100 доларів, тільки після цього підписується угода та починається підбір авто. Якщо авто викуплено, за нього продавець сплачує разом з послугами доставки до України.

Після прибуття машини в порт треба заплатити посереднику та брокерам. Далі – гроші за розмитнення. Ну а потім вже за сертифікацію, перевезення по Україні та постановку на облік. Таким чином треба зробити три "транші" приблизно рівними частинами (якщо машина дорога, то перший "транш" найбільший).

Скільки часу пливе авто з Кореї

Весь цей процес нешвидкий – машина пливе з Кореї 1,5-2 місяці, а ще треба час для її завантаження-вивантаження, митних процедур тощо. Тому від моменту замовлення до отримання машини може пройти 3-4 місяці. Перед початком експлуатації авто треба привести до ладу – зробити техогляд, підфарбувати пошкодження, відполірувати та зробити хімчистку салону.

Дивіться відео, в якому стані приходять авто з Кореї:

Кому вигідно привозити авто з Кореї

Зважаючи на таку процедуру доставки, яка вимагає активної участі покупця та поетапної оплати, процедура доставки з Кореї може бути вигідна тим, хто може чекати на авто. Також вигідно це тим, кому потрібна оплата в кілька етапів (наприклад, людина має гроші на початковий внесок, а інші будуть після продажу старого авто).

Зекономити на замовленні авто з Кореї порівняно з покупкою в Україні можна, але не завжди – можливі позапланові витрати, які збільшать суму купівлі. Тож варто спочатку придивитись до наявних авто з Кореї, а потім вирішувати, чи вв'язуватись в таку пригоду, як "доставка авто з Кореї".

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