Дослідження провело британське видання What Car?

Британці склали рейтинг на основі відгуків більш ніж 18 тисяч автовласників – вони розповіли про несправності, з якими зіткнулися протягом року, а також про вартість ремонту.

10 місце: Mitsubishi Outlander PHEV (з 2014 року)

Останнім в списку лідерів виявився гібридний позашляховик Mitsubishi Outlander, надійність якого оцінили на 97,8 відсотка. Хоча 14% власників скаржилися на несправності, всі вони виявилися незначними: проблеми виникали з кузовом, оздобленням салону і електрикою, не пов'язані з роботою мотора. В середньому ремонт займав не більше дня і в більшості випадків проводився по гарантії.

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9 місце: BMW i3 (з 2013 року)

Електромобіль BMW i3 зібрав скарги від 13% власників і отримав рейтинг 97,9 відсотка. В основному проблеми стосувалися мультімедійної системи чи навігатора, а також оздоблення інтер'єру. Всі машини залишалися на ходу, третина була відремонтована менш ніж за день, проте деякі провели в сервісі більше тижня. Неполадки виправили безкоштовно.

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8 місце: Honda CR-V Hybrid (з 2018 року)

Бензоелектричний CR-V отримав аналогічну оцінку - 97,9 відсотка. Незважаючи на те, що про дефекти Хонди розповіли тільки вісім відсотків власників, в одному з випадків проблема торкнулася електромотора. Його ремонт по гарантії зайняв менше одного дня.

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7 місце: Toyota Corolla (з 2018 року)

Ще один японський гібрид виявився в числі надійних з рейтингом 98,4 відсотка. Всього п'ять відсотків власників розповіли про несправності, а єдиним слабким місцем виявилася 12-вольтна батарея. Всі "Короли" полагодили безкоштовно, проте в сервісі вони провели в середньому по два тижні.

У тему: тест-драйв Toyota Corolla Hybrid

6 місце: Hyundai Kona Electric (з 2018 року)

Наступна сходинка рейтингу дісталася південнокорейському електрокару, який оновився на минулому тижні. Рейтинг надійності кросовера склав 98,5, а про проблеми повідомили сім відсотків водіїв. У всіх випадках мова йшла про допоміжної батареї. Дефект усували безкоштовно приблизно за тиждень.

5 місце: Lexus RX (з 2016 року)

П'ятим у списку став Lexus RX з бензоелектричною силовою установкою. Надійність "Лексуса" оцінили на 99,1 відсотка на основі скарг від чотирьох відсотків користувачів. Всі несправності стосувалися електроніки, яку вдавалося полагодити за день по гарантії.

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4 місце: Toyota RAV4 (з 2019 року)

Гібридному RAV4, який набрав 99,2 відсотка, дісталося четверте місце. У кросовера п'ятого покоління також виявився проблемний акумулятор, який виходив з ладу в семи відсотках випадків. Однак ремонт зайняв не більше одного дня і був проведений безкоштовно.

3 місце: Lexus NX (з 2014 року)

У трійці лідерів опинився ще один Lexus - NX з рейтингом надійності 99,3. Лише шість відсотків власників поскаржилися на проблеми, причому найчастіше вони стосувалися мультимедійної системи, навігатора або кузова. Всі несправності були усунені за день або менше за гарантією.

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2 місце: Tesla Model 3 (з 2019 року)

Другу сходинку посіла американська Tesla Model 3 з результатом 99,4 відсотка. Новинка виявилася однією з найбільш надійних моделей, на незначні поломки якої поскаржилися п'ять відсотків користувачів. На ремонт Model 3 витрачалось не більше одного дня без будь-яких витрат для власників.

1 місце: Toyota Yaris Hybrid (2011-2020 року)

Лідером рейтингу став гібридний Toyota Yaris з рейтингом надійності 99,5 відсотка. Про проблеми з компактним автомобілем розповіли п'ять відсотків автомобілістів. Які саме несправності помітили власники, не повідомляється, проте все машини залишалися на ходу і були безкоштовно відремонтовані менш ніж за день

Найбільш ненадійні гібриди та електромобілі 2020:

На основі тих же відгуків від власників видання перерахувало також найбільш ненадійні електрифіковані автомобілі. Незважаючи на перші місця в основному рейтингу, анти-лідерами також виявилися Toyota і Tesla. Третє місце з рейтингом 94,6 відсотка дісталося гібридному Toyota Prius, який ламався в 14% випадків.

На другій сходинці опинився електричний MG ZS EV з результатом 89,4 відсотка, а перше місце дісталася Tesla Model S (85,7 відсотка): виявилося, що проблеми з цією "Теслою" були у 60 відсотків автомобілістів. Ремонт займав більше тижня і в семи відсотках випадків обійшовся в суму від 50 до 100 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що російська саморобна "Тесла" згоріла