Исследование провело британское издание What Car?

Британцы составили рейтинг на основе отзывов более чем 18 тысяч автовладельцев – они рассказали о неисправностях, с которыми столкнулись в течение года, а также о стоимости ремонта.

10 место: Mitsubishi Outlander PHEV (с 2014 года)

Последним в списке лидеров оказался гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander, надежность которого оценили в 97,8 процента. Хотя 14% владельцев жаловались на неисправности, все они оказались незначительными: проблемы возникали с кузовом, отделкой салона и электричеством, не связанным с работой мотора. В среднем ремонт занимал не более дня и в большинстве случаев проводился по гарантии.

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9 место: BMW i3 (с 2013 года)

Электромобиль BMW i3 собрал жалобы от 13% собственников и получил рейтинг 97,9 процента. В основном проблемы касались мультимедийной системы или навигатора, а также отделки интерьера. Все машины оставались на ходу, треть была отремонтирована менее чем за день, однако некоторые провели в сервисе больше недели. Проблемы исправили бесплатно.

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8 место: Honda CR-V Hybrid (с 2018 года)

Бензоэлектрический CR-V получил аналогичную оценку – 97,9 процента. Несмотря на то, что о дефектах Хонды рассказали только восемь процентов владельцев, в одном из случаев проблема коснулась электромотора. Его ремонт по гарантии занял меньше одного дня.

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7 место: Toyota Corolla (с 2018 года)

Еще один японский гибрид оказался в числе надежных с рейтингом 98,4 процента. Всего пять процентов владельцев рассказали о неисправности, а единственным слабым местом оказалась 12-вольтная батарея. Все "Королы" починили бесплатно, однако в сервисе они провели в среднем по две недели.

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6 место: Hyundai Kona Electric (с 2018 года)

Следующая строчка рейтинга досталась южнокорейскому электрокару, который обновился на прошлой неделе. Рейтинг надежности кроссовера составил 98,5, а о проблемах сообщили семь процентов водителей. Во всех случаях речь шла о вспомогательной батареи. Дефект устраняли бесплатно примерно через неделю.

5 место: Lexus RX (с 2016 года)

Пятым в списке стал Lexus RX с бензоэлектрической силовой установкой. Надежность "Лексуса" оценили в 99,1 процента на основе жалоб от четырех процентов пользователей. Все неисправности касались электроники, которую удавалось починить за день по гарантии.

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4 место: Toyota RAV4 (с 2019 года)

Гибридному RAV4, который набрал 99,2 процента, досталось четвертое место. У кроссовера пятого поколения также оказался проблемный аккумулятор, который выходил из строя в семи процентах случаев. Однако ремонт занял не более одного дня и был проведен бесплатно.

3 место: Lexus NX (с 2014 года)

В тройке лидеров оказался еще один Lexus – NX с рейтингом надежности 99,3. Только шесть процентов владельцев пожаловались на проблемы, причем чаще всего они касались мультимедийной системы, навигатора или кузова. Все неисправности были устранены за день или меньше по гарантии.

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2 место: Tesla Model 3 (с 2019 года)

Второе место заняла американская Tesla Model 3 с результатом 99,4 процента. Новинка оказалась одной из самых надежных моделей, на незначительные поломки которой пожаловались пять процентов пользователей. Ремонт Model 3 занимал не более одного дня без каких-либо затрат для владельцев.

1 место: Toyota Yaris Hybrid (2011-2020 года)

Лидером рейтинга стал гибридный Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,5 процента. О проблемах с компактным автомобилем рассказали пять процентов автомобилистов. Какие неисправности заметили владельцы, не сообщается, однако все машины оставались на ходу и были бесплатно отремонтированы менее чем за день

Самые ненадежные гибриды и электромобили 2020:

На основе тех же отзывов от владельцев издание перечислило также самые ненадежные электрифицированные автомобили. Несмотря на первые места в основном рейтинге, анти-лидерами также оказались Toyota и Tesla. Третье место с рейтингом 94,6 процента досталось гибридному Toyota Prius, который ломался в 14% случаев.

На второй строчке оказался электрический MG ZS EV с результатом 89,4 процента, а первое место досталось Tesla Model S (85,7 процента): оказалось, что проблемы с этой "Теслой" были в 60 процентов автомобилистов. Ремонт занимал более недели и в семи процентах случаев обошелся в сумму от 50 до 100 фунтов стерлингов.

Напомним, что российская самодельная "Тесла" сгорела