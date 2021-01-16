Особенности пригонки авто из Кореи: цены, модели авто, проблемы и выгоды.

Из-за пандемии и закрытия границ возможность приехать в Европу и выбрать себе авто "вживую" теперь есть не у всех. Вместо того чтобы приобрести авто из США и Кореи, ехать никуда не надо – все происходит онлайн.

Особенностей покупки авто в Корее много, и о них надо помнить, чтобы не привести машину с истекшим ресурсом, скрытыми проблемами или дороже той, что продается в Украине. А такое не только возможно, а случается очень часто.

Также в тему: почему выгодно возить авто из США

Что продается в Корее?

В Южной Корее парк автомобилей на 98% состоит из местных марок – в основном Hyundai, Kia, значительно меньше – SsangYong, Samsung Motors. Поэтому именно их покупают на экспорт и привозят в Украину.

В отличие от США, в Корее много автомобилей с дизельными двигателями и даже заводским газобаллонным поколением (LPG 5 поколения). Однако следует учитывать, что у таких авто нет бензинового бака, поэтому они ездят исключительно на газу. Но расход газа значителен – от 11 литров по трассе, до 14-17 – в городе.

Также электромобили – Hyundai Ioniq, Kona, Kia Soul EV, нередко можно приобрести и гибридные авто.

Большинство корейских авто с ГБО ранее работали в такси или были в службах перевозок. Это касается разных поколений Hyundai Sonata, Elantra, Kia K5 (Optima), Cerato.

Также интересно: названы самые надежные и ненадежные гибриды

Где покупают корейские авто

Если из США преимущественно везут битые авто, которые покупают на страховых аукционах, то из Кореи привозят целые автомобили. Речь идет о том, что они либо не были в авариях или после ремонта – внешне на фото выглядят целыми. Конечно, следы эксплуатации и мелкие повреждения, как и во всех бывших в употреблении автомобилях, у них присутствуют. Особенно надо быть осторожными с машинами, оклеенными рекламными баннерами. Под ними, как правило, спрятаны царапины, которые не видны при визуальном осмотре.

Автомобили в Корее покупают как на специализированных аукционах (после лизинга, такси, проката), так и у дилеров или на обычных сайтах частных объявлений. Однако без посредников в этом деле не обойтись – особенно корейской стороне. Ведь объявления и описание авто – на корейском языке, а алфавит у них, как известно – иероглифы. Поэтому даже узнать о состоянии или комплектации машины проблематично. Конечно, существуют онлайн-переводчики, однако они несовершенны. Впрочем, даже если вы самостоятельно выбрали автомобиль, чтобы его купить в Корее и организовать доставку, нужен посредник. Его можно найти как в Корее, так и в Украине, причем последний вариант более выгодный и привлекательный. Ведь человека, который обманул вас в Корее (это может быть, например, русскоязычный иммигрант из России или других стран СНГ), найти там проблематично. Украинские посредники, которые имеют опыт работы с Южной Кореей, отвечают за проблемы с корейской стороной собственными деньгами и репутацией.

Состояние корейских авто

Наиболее выгодно привозить из Кореи авто, которые были в такси или прокате. Например, популярные Hyundai Sonata, Elantra, Kia K5 (Optima), Cerato. Там они стоят 2-3 тысячи долларов США, а выбор таких машин огромен. Конечно, они имеют огромные пробеги – 350-500 тысяч км. Пробеги этих авто часто скрученные до 50-150 тысяч км, это в Корее нормальная практика. Согласно пробегу в машине изношены большинство узлов и агрегатов, затертый салон, особенно руль, рычаг КПП, педали, сиденье водителя и заднее правое, расшатаны двери. В салоне есть следы раций и телефонов, на крыше – места крепления опознавательных знаков такси. Автомобили могут быть оранжевого, серого, белого или черного цвета.

Автомобили частных владельцев стоят значительно дороже и после импорта в Украину могут стоить почти так же, как и местные экземпляры. Плюсы таких корейских авто – более экономная эксплуатация, использование качественных горюче-смазочных материалов и оригинальных запчастей, фирменный сервис. При этом могут быть "азиатские" особенности – коврики на торпедо, чехлы на сиденьях, занавески на окнах, защита дверей от контактов резинками, нестандартная мультимедиа и комплектация. Большинство корейских автомобилей мало отличаются от украинских версий, поэтому с запчастями проблем не должно быть. Однако есть и исключения.

Также в тему: в Южной Корее протестовали летающие такси

Сколько стоит привезти авто из Кореи

К цене автомобиля в Корее надо добавить большое количество расходов и платежей, которые сопровождают импорт в Украину. Например, если авто покупается на аукционе, надо к цене добавить 2,2% комиссии. Оформление документов стоит около 100 долларов. Далее следуют транспортные расходы. Машину надо доставить в порт, загрузить в контейнер или на грузовой корабль – еще примерно 200 долларов. Транспортировка автомобиля из Кореи в украинский порт (Одесса или Черноморск) обойдется в 1000 долларов (кроссовер – дороже).

В Украине авто выгружают, брокер оформляет документы для растаможивания. Это еще 700 долларов. Далее следует уплатить налоги за машину (с двигателями 1,6-2,4 литра это где-то 1600 – 2500 долларов) и привести из Одессы эвакуатором к вашему месту проживания (150-200 долларов). Также машину нужно сертифицировать (150-200 долларов). Украинский посредник за подбор и организацию доставки берет 750-1000 долларов. При постановке на учет надо заплатить Пенсионный сбор (100-200 долларов).

Также в тему: калькулятор растаможки автомобилей

Таким образом, если в Корее авто стоило 2500 долларов, в Украине оно обойдется не менее чем в 8000 долларов. А если купили за 5000 – должно выйти где-то 12-13 тысяч. Но это теоретически. На самом деле на каждом этапе "набегают" какие-то непредвиденные расходы, которые увеличивают стоимость автомобиля.

Средства за услуги надо предоставлять поэтапно. Сначала посредник берет залог в 100 долларов, только после этого подписывается соглашение и начинается подбор авто. Если авто выкуплено, за него продавец уплачивает вместе с услугами доставки в Украину.

По прибытию машины в порт надо заплатить посреднику и брокерам. Далее – деньги за растаможку. Ну а потом уже за сертификацию, перевозки по Украине и постановку на учет. Таким образом надо сделать три "транша" примерно равными частями (если машина дорогая, то первый "транш" самый большой).

Сколько времени плывет авто из Кореи

Весь это процесс небыстрый – машина плывет из Кореи 1,5-2 месяца, а еще нужно время для ее загрузки-выгрузки, таможенных процедур и тому подобное. Поэтому от момента заказа до получения машины может пройти 3-4 месяца. Перед началом эксплуатации авто надо привести в порядок – сделать техосмотр, подкрасить повреждения, отполировать и сделать химчистку салона.

Смотрите видео, в каком состоянии приходят авто из Кореи:

Кому выгодно привозить авто из Кореи

Несмотря на такую ​​процедуру доставки которая требует активного участия покупателя и поэтапной оплаты, процедура доставки из Кореи может быть выгодна тем, кто может ждать авто. Также выгодно это тем, кому нужна оплата в несколько этапов (например, человек имеет деньги на первоначальный взнос, а другие будут после продажи старого авто).

Сэкономить на заказе авто из Кореи по сравнению с покупкой в ​​Украине можно, но не всегда – возможны внеплановые расходы, которые увеличат сумму покупки. Поэтому стоит сначала присмотреться к имеющимся авто из Кореи, а затем решать, ввязываться в такое приключение, как "доставка авто из Кореи".

Напомним, сколько стоят электромобили в США.