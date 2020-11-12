Пассажирский беспилотный дрон EHang совершил первый публичный полет в пределах мегаполиса.

Китайские беспилотники EHang тестировали в корейском мегаполисе, так как Южная Корея стремится коммерциализировать городскую воздушную мобильность до 2025 года.

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Летающие такси входят в правительственный план по внедрению городской мобильности воздушного транспорта. Во время тестового полета летающее такси преодолело в небе почти два километра. Аппарат работал без пилота, его двухместная пассажирская кабина также была пуста.

Пассажирский дрон EHang приводится в движение восемью винтами. Аппарат поднялся на 50 метров над уровнем моря и пролетел 1,8 километра над центральными районами мегаполиса. Весь полет длился около семи минут.

Управление дроном EHang осуществлялось с помощью системы K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. K-drone способна задавать траекторию движения нескольким дронам одновременно. Ее возможности создатели продемонстрировали на тестах – система успешно справилась с управлением такси и почтовыми дронами.

Свои разработки в сфере летающего транспорта также показали корейские компании Hyundai Motor и Hanwha Systems. Последняя представила прототип аппарата Butterfly – персонального воздушного челнока, что разрабатывается совместно с американской фирмой Overair. Пока готов только макет: настоящий летательный аппарат будет втрое больше и получит легкий электромотор.



Фото: прототипы пассажирских дронов Hyundai Motor (слева) и Hanwha Systems / Yonhap

Hyundai также показала свой прототип в масштабе 1:3. Разработка этого летательного аппарата ведется совместно с Uber Technologies. Рабочий образец, в кабине которого смогут разместиться 5-6 человек, компания обещает представить в течение двух лет. А до 2028 года надеется уже вывести его на рынок.