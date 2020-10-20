Компания Foxconn, выпускающая технику по заказу Apple, стремится войти в автобизнес. По плану, к 2025 году электрокары Foxconn должны занимать 10 процентов мирового рынка батарейных машин.

Тайваньский производитель электроники Foxconn, известный, благодаря сборке продукции Apple, выпустил автомобильную платформу для электрокаров, с которой надеется стать производителем компонентов для электромобилей. Во время презентации в Тайбэе глава Foxconn Лю Янг-Вэй заявил, что планирует поставлять модульное шасси “с открытым кодом” всем желающим.

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Шасси описывается как модульное и “с открытым кодом” – с настраиваемыми элементами, включая размер, колесную базу, тип подвески и размер аккумулятора, чтобы партнерские автопроизводители могли точно настроить его под свои нужды, а Foxconn собирал бы его для них.

Кроме того, компания заявила, что планирует представить твердотельный аккумулятор для электромобилей в 2024 году, который бы превзошел современные литий-ионные аккумуляторы авто.

В январе компанию Foxconn выбрал своим партнером для создания электромобилей в Китае концерн FCA. На данный момент Foxconn является поставщиком Tesla. Председатель заявил, что его компания беседует с несколькими производителями автомобилей о дальнейшем сотрудничестве.