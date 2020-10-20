Компанія Foxconn, котра випускає техніку на замовлення Apple, прагне увійти в автобізнес. За планом, до 2025 року електрокари Foxconn повинні займати 10 відсотків світового ринку батарейних машин.

Тайванський виробник електроніки Foxconn, відомий, завдяки збиранню продукції Apple, випустив автомобільну платформу для електрокарів, з якою сподівається стати виробником компонентів для електромобілів. Під час презентації в Тайбеї голова Foxconn Лю Янг-Вей заявив, що планує постачати модульне шасі “з відкритим кодом” усім бажаючим.

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Шасі описується як модульне та “з відкритим кодом” – з настроюваними елементами, включаючи розмір, колісну базу, тип підвіски та розмір акумулятора, аби партнерські автовиробники могли точно налаштувати його під свої потреби, а Foxconn збирав би його для них.

Крім того, компанія заявила, що планує представити твердотільний акумулятор для електромобілів у 2024 році, який би перевершив сучасні літій-іонні акумулятори авто.

У січні компанію Foxconn обрав своїм партнером для створення електромобілів у Китаї концерн FCA. На даний момент Foxconn є постачальником Tesla. Голова заявив, що його компанія розмовляє з декількома виробниками автомобілів про подальшу співпрацю.