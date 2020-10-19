Проект по створенню "національного" електромобіля належить "Асоціації канадських виробників автозапчастин".

Канадська Асоціація виробників автомобільних деталей (Automotive Parts Manufacturers' Association, APMA) представила проект власного електромобіля – першого оригінального автомобіля з нульовими викидами, розробленого та випущеного в Канаді.

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Наразі розробники мають лише концепт, що дає загальне уявлення про формат автомобіля та основні вектори дизайну. Концепт Project Arrow створений спільно зі “Школою промислового дизайну університету Карлтон” в Онтаріо.

На даний момент немає специфікацій, про які можна говорити, але сподіваємось, зусилля з перетворення цього віртуального дизайну на справжній автомобіль призведуть до ключових удосконалень в автомобільному секторі Канади.

APMA сподівається розпочати випуск електричного автомобіля на основі Project Arrow у 2022 році.