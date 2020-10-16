Ні, акумулятор вже не "рідний".

У листопаді минулого року Гансйорг фон Геммінген та його Tesla Model S відзначились рекордом – пробігом у 1 мільйон кілометрів. З тих пір минуло достатньо часу, аби стати “мільйонником” у милях.

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Гансйорг фон Геммінген придбав свою другу Tesla у 2014 році, а наприкінці минулого року потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як власник першого електрокара з пробігом у 1 мільйон кілометрів. Автомобіль все ще на ходу і тепер досяг нового рекордного показника пробігу в 1 мільйон миль.

До речі, на своєму першому електрокарі Tesla – родстері Roadster, Геммінген також відзначився тим, що став першим власником у Європі з пробігом у 100 тисяч кілометрів.

З 2014 року Геммінген лиш раз замінював тягову батарею та електромотори Model S, однак ця операція виконувалась по гарантії, а тому для власника обійшлась мінімальними витратами.