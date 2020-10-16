Нет, аккумулятор уже не "родной".

В ноябре прошлого года Хансйорг фон Гемминген и его Tesla Model S отметились рекордом – пробегом в 1 миллион километров. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы стать “миллионником” в милях.

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Хансйорг фон Гемминген приобрел свою вторую Tesla в 2014 году, а в конце прошлого года попал в Книгу рекордов Гиннеса, как владелец первого электрокара с пробегом в 1 миллион километров. Автомобиль все еще на ходу и теперь достиг нового рекордного показателя пробега в 1 миллион миль.

Кстати, на своем первом электрокаре Tesla – родстере Roadster – Гемминген также отличился тем, что стал первым владельцем в Европе с пробегом в 100 тысяч километров.

С 2014 года Гемминген лишь раз заменял тяговую батарею и электромоторы Model S, однако эта операция выполнялась по гарантии, а потому для владельца обошлась минимальными затратами.