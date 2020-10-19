Проект по созданию "национального" электромобиля принадлежит "Ассоциации канадских производителей автозапчастей".

Канадская Ассоциация производителей автомобильных деталей (Automotive Parts Manufacturers 'Association, APMA) представила проект собственного электромобиля – первого оригинального автомобиля с нулевыми выбросами, разработанного и выпущенного в Канаде.

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Сейчас разработчики имеют лишь концепт, что дает общее представление о формате автомобиля и основных векторах дизайна. Концепт Project Arrow создан совместно со "Школой промышленного дизайна университета Карлтон" в Онтарио.

На данный момент нет спецификаций, о которых можно говорить, но надеемся, усилия по превращению этого виртуального дизайна на настоящий автомобиль приведут к ключевым усовершенствованиям в автомобильном секторе Канады.

APMA надеется начать выпуск электрического автомобиля на основе Project Arrow в 2022 году.