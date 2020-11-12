Пасажирський безпілотний дрон EHang здійснив перший публічний політ у межах мегаполіса.

Китайські безпілотники EHang тестували у корейському мегаполісі, оскільки Південна Корея прагне комерціалізувати міську повітряну мобільність до 2025 року.

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Літаючі таксі входять в урядовий план, щодо впровадження міської мобільності повітряного транспорту. Під час тестового польоту літаюче таксі подолало у небі майже два кілометри. Апарат працював без пілота, його двомісна пасажирська кабіна також була порожня.

Пасажирський дрон EHang приводиться в рух вісьмома гвинтами. Апарат піднявся на 50 метрів над рівнем моря і пролетів 1,8 кілометра над центральними районами мегаполісу. Весь політ тривав близько семи хвилин.

Керування дроном EHang здійснювалось за допомогою системи K-drone, створеної південнокорейськими інженерами. K-drone здатна задавати траєкторію руху кільком дронам одночасно. Її можливості творці продемонстрували на тестах – система успішно впоралася з керуванням таксі і поштовими дронами.

Свої розробки в сфері літаючого транспорту також показали корейські компанії Hyundai Motor і Hanwha Systems. Остання представила прототип апарата Butterfly – персонального повітряного човника, що розробляється спільно з американською фірмою Overair. Поки готовий лише макет: справжній літальний апарат буде втричі більшим і отримає легкий електромотор.



Фото: прототипи пасажирських дронів Hyundai Motor (ліворуч) та Hanwha Systems / Yonhap

Hyundai також показала свій прототип у масштабі 1:3. Розробка цього літального апарата ведеться спільно з Uber Technologies. Робочий зразок, в кабіні якого зможуть розміститися 5-6 осіб, компанія обіцяє представити протягом двох років. А до 2028 року сподівається вже вивести його на ринок.