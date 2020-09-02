Що треба знати перед тим, як купувати автомобіль з Кореї.

Автомобіль з Кореї – альтернатива популярним авто зі США та Європи. У них є свої особливості.

Які автомобілі возять з Кореї?

Ринок Південної Кореї практично закритий для іноземних компаній – на машини з інших країн діють високі мита. Тому на 90-95% місцевий ринок складається з місцевих брендів – Hyundai та Kia. Зустрічаються також Samsung (часто – клони моделей Renault), SsanYong та Chevrolet (колишні Kia). Представлені не лише моделі, які продаються в Україні, але й місцеві. Наприклад, KIA Optima у них називається К5, також є моделі місцевого преміуму, знову-ж таки, місцевого виробництва. Автомобілі європейських та японських брендів там дорогі як нові, так і вживані.

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Чи можна привезти авто з Кореї самостійно?

На відміну від авто за США чи Європи, привезти авто самостійно з Кореї практично неможливо. Окрім важкої мови (для вибору авто), в цій країні для роботи з автомобілями потрібен місцевий брокер. Таких багато, існують навіть багато брокерів з країн СНД, які розмовляють російською мовою. Однак багато з них можуть обманути клієнта-одинака як з ціною, так і з інформацією про технічний стан авто і пробіг.

Якщо автомобілі у США купують переважно на аукціонах, а з Європи – у дилерів, то корейські авто можна придбати з обох джерел. Окрім того, існують спеціальні маркеплейси (на зразок Авторіа), де вживані автомобілі продають фізичні особи. Звичайно, без знання мови обрати машину неможливо, так само як і привезти її в Україну. Тож треба скористатись послугами посередника.

Митні платежі для авто з Кореї не відрізняються від платежів для авто зі США – 10% мита, акциз (залежить від типу та об'єму двигуна), 20% ПДВ та сертифікація. Приходять авто з Кореї в Україну у порти Одеси чи Чорноморська в контейнерах.



Які переваги авто з Кореї?

Битих авто з Кореї, на відміну від авто зі США, небагато. Адже їх купують не лише на аукціонах, але й на ринку. Комплектації корейських авто непогані, а підвіска в доброму стані, адже дороги там прекрасні. Корейці непогано ставляться до своїх машин, вчасно проводять ТО. Тому зовсім "вбитих", окрім таксі, мало. Багато автомобілів з ГБО, автоматичними трансмісіями.

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Які недоліки авто з Кореї?

Найнижчі ціни – на автомобілі, які вже побували в таксі. Зазвичай це Hyundai чи Kia оранжевого, жовтого, сірого чи білого кольору у дуже "пустій" комплектації. Вони їздять виключно на пропан-бутані (бензинового баку немає). В таких авто величезні пробіги – по 50 тисяч км на рік. Однак пробіги часто скручують. Якщо автомобіль-таксі продають, то їх ресурс практично вичерпаний. Тож купувати їх невиправдано – в Україні доведеться міняти головні агрегати – коробку та двигун.

Чекати авто з Кореї після замовленні треба довго – від 40 до 60 днів і більше. Так само як авто зі США, купувати їх треба лише за фото, а на них може бути не видно головних недоліків чи пошкоджень. Відмовитись від автомобіля з "сюрпризом" неможливо, адже за існуючою схемою покупець автомобіля з Корея сплачує вартість машини ще до приходу її в Україну. Тому бажано купувати автомобіль з Кореї серед тих, які вже прибули в Україну. Вони трохи дорожчі, однак можна убезпечити себе від неприємних несподіванок, які потім "вилізуть" у значно більші витрати.

Деякі моделі для корейського ринку можуть суттєво відрізнятись від європейських аналогів, тож виникають проблеми з підбором запчастин та витратних матеріалів.

Авто з Кореї не буде надто дешевшим за подібні моделі в Україні, адже ринок вживаних авто висококонкурентний і ціни зараз виставляються з урахуванням мінімальної рентабельності у кількасот доларів.

Висновок Авто24

Авто з Кореї можна розглядати в таких випадках:

Ви згодні їздити на автомобілі корейського бренду

Можете чекати 1,5-3 місяці або трохи переплатити за авто в наявності

Хочете авто з ГБО, встановленому на заводі (дизельні також є)

Змиритись з тим, що машина матиме деякі особливості, не властиві європейським моделям.

Економія порівняно з авто в Україні буде не дуже відчутною.

Бюджет на авто – від 10 до 20 тисяч доларів.

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