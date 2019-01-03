У деяких країнах існує кримінальна відповідальність за зміну показань одометра. Є пропозиція ввести таку практику і в Україні.



Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко закликає ввести кримінальну відповідальність за коригування показань одометра. Він пропонує "прирівняти нечесних автопродавців до шахраїв, як в ЄС чи США, щоб за скручений пробіг авто або недостовірну інформацію шахрай міг сісти у в'язницю".

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Лобіст автодилерів вважає, що "прогалини в законодавстві, що стосується цієї сфери, завдають дуже серйозної фінансової шкоди громадянам, а також піддають серйозній небезпеці їх здоров'я і життя". Він пропонує внести поправки до Кримінального кодексу з тим, щоб стаття 190 "шахрайство" поширювалася і на угоди в галузі купівлі-продажу автомобілів з пробігом.

На думку експерта, слід вважати шахраями не тільки тих, хто скручує пробіг, але і тих, хто заливає в двигун присадки з метою приховати шум механізмів або тимчасово поліпшити їх роботу. Також, на думку Олега Назаренко, карати слід і тих, хто приховує інформацію про те, що автомобіль побував в ДТП.