В некоторых странах существует уголовная ответственность за изменение показаний одометра. Есть предложение ввести такую практику и в Украине.



Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко призывает ввести уголовную ответственность за корректировку показаний одометра. Он предлагает “приравнять нечестных автопродавцов к мошенникам, как в ЕС или США, чтобы за скрученный пробег авто или недостоверную информацию мошенник мог сесть в тюрьму”.

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Лоббист автодилеров считает, что “Пробелы в законодательстве, касающемся этой сферы, наносят очень серьёзный финансовый ущерб гражданам, а также подвергают серьёзной опасности их здоровье и жизнь”. Он предлагает внести поправки в Уголовный кодекс с тем, чтобы статья 190 "Мошенничество" распространялась и на сделки в области купли-продажи автомобилей с пробегом.

По мнению эксперта, мошенниками следует считать не только тех, кто скручивает пробег, но и тех, кто заливает в двигатель присадки с целью скрыть шум механизмов или временно улучшить их работу. Также, по мнению Олега Назаренко наказывать следует и тех, кто скрывает информацию о том, что автомобиль побывал в ДТП.