В Украину массово завозят Hyundai Sonata или Kia K5 из Кореи, оборудованные заводским газобаллонным оборудованием. Как определить, что они работали в такси?

Hyundai Sonata LPI или Kia K5 из Кореи – недорогой вариант бюджетного комфортного автомобиля. Привезенные из Кореи, у них возраст 4-7 лет, а цена – 8-12 тысяч долларов.

Варианты с газобаллонным оборудованием (ГБО) 5 поколения выпускаются для различных служб – такси, проката, служб охраны и других служебных целей. Конечно, наиболее использованный ресурс – у автомобилей, которые ездили в такси.

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Как отличить Hyundai Sonata LPI или Kia K5 из Кореи, которые точно были в такси?

Оранжевый цвет кузова. Впрочем, часто в такси ездят белые, серебристые и даже черные машины.

Вытертые кнопки на руле, "аварийки" и рычажок КП. Иногда эти элементы меняют, так что они, наоборот, могут быть новыми.

Отверстия от креплений для раций и навигаторов в торпедо. Этот узел часто заменяют, так что он может быть новым.

Отверстия или следы ремонта на крыше автомобиля, где устанавливают опознавательный знак “Такси”.

Просиженное водительское сиденье и правое заднее сиденье. Пассажиры чаще всего садятся именно туда.

Потертый пластиковый низ багажного отверстия. В багажник часто ставили тяжелые чемоданы.

Наклейки с номерами и рекламой на кузове и стекле.

Аккумулятор с надписью Taxi. Они более выносливы, но признак определенный.

Неокрашенная пластиковая “губа” заднего бампера.

Любые другие следы преждевременного износа салона.

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Если автомобиль еще оклеен рекламой, можно зайти на сайты, которые там указаны и посмотреть, чем занимается данная компания – лизингом, такси, охранными услугами или прокатом. У автомобилей из проката, как правило, не продавлено заднее правое сиденье и нет отверстий на крыше и торпедо.

Машины из охранных компаний также имеют почти новые задние сиденья, а вместо переднего пассажирского у них часто установлен сейф. Перед продажей в Украину его заменяют новым сиденьем, оно может быть даже в полиэтиленовой упаковке. Считается, что у автомобиля из проката и охраны больший ресурс и меньший пробег.

Пробеги корейских авто почти всегда скручены, проверить пробег корейского авто можно на специальном сайте.