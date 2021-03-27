Водители такси в Союзе были особой кастой, нечто вроде династий гондольеров в Венеции. В чем причина такого не совсем понятного явления?

При том, что профессия шофера не была в СССР особенно престижной, водители такси стоят особняком – слишком уж их труд отличался от типичной для социализма модели занятости. Сегодня можно сказать, что в их работе было много элементов рыночной экономики. Смотрите сами.

Основным автомобилем такси в 1960 – 1990 гг. Были "Волги" ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (на фото): просторные, комфортабельные, выносливые и ремонтопригодные

Преимущества работы в такси

Во-первых, таксист в течение дня чувствовал себя если не свободным охотником, то вольной птицей: сам искал клиентов, сам договаривался с ними, сам определял маршрут. Впрочем, на некоторых машинах использовались рации системы “Лён”, подобные тем, которые ставили на РАФах “Скорой помощи”. Клиент мог, дозвонившись на стационарный телефон диспетчеру, заказать машину на дом или в нужное место.

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Во-вторых, государство (в лице начальника автоколонны в АТП) весьма приблизительно могло контролировать его бухгалтерию: кого подвез, куда и за сколько – проверить было очень трудно. И никто и не пытался, главное, чтобы сданная после смены касса отвечала плану. В-третьих, все понимали, что заработок советского таксиста по-настоящему зависит только от него самого – а это уже похоже на какое-то свободное предпринимательство.

Большинство населения пользовалось такси только по большой необходимости: для поездки на вокзал/с вокзала, в театр, на праздник к друзьям и т.д.

Была еще одна причина, по которой профессиональные водители охотно шли в такси – возможность ежедневно управлять одним из самых комфортабельных отечественных автомобилей – “Волгой”. Недаром у нас до сих пор живо выражение: "Он ездит, как таксист" – то есть, на грани фола, быстро, дерзко и беспощадно к автомобилю. Это объяснялось не только шумахерскими манерами некоторых водителей, но и тем, что машина была не своя, а "казенная". Правда, это в большей степени касалось крупных городов, где в таксопарках регулярно получали новые машины.

Кстати, по нормам того времени "Волга" ГАЗ-24 служила в такси всего два года. А потом ее списывали – и кто-то из счастливчиков-водителей мог выкупить ее по остаточной цене.

Хитрости советского таксиста

Заработать дополнительные деньги советский таксист мог благодаря нескольким особым приемам. Которые были, мягко говоря, не очень законными:

Для работы в такси выпускалась особая версия «Волги» (на фото) и "Москвича": со счетчиком и сиденьями из кожезаменителя. Некоторые машины комплектовались рациями системы “Лен”

Хитрости со счетчиком . Не выключать счетчик после предыдущего клиента. В таком случае, когда поездка закончится, на шкале будет счет двух пассажиров, и последнему из них придется заплатить и за себя, и еще раз – за своего предшественника. Если, конечно, подстава не будет раскрыта.

. Не выключать счетчик после предыдущего клиента. В таком случае, когда поездка закончится, на шкале будет счет двух пассажиров, и последнему из них придется заплатить и за себя, и еще раз – за своего предшественника. Если, конечно, подстава не будет раскрыта. Водка. В определенные периоды советской истории водку в гастрономах продавали лишь днем ​​(с 11.00 утра), и ночью ее можно было купить только ... у таксистов. Поэтому граждане, которым "не хватило", бежали не к ночному гастроному, а к стоянке такси. Понятно, что наценка была как минимум ресторанная, но это была доплата за риск, ведь уголовный кодекс квалифицировал такое деяние однозначно: спекуляция.

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На подсадку . Ловкий таксист, взяв пассажира в популярном направлении, пытался подсадить в салон еще одного-двух. Чтобы взять деньги за поездку также и с них. Таким образом водитель нарушал сразу два правила перевозки: во-первых, разрешение на подсадку попутчика должен был дать первый пассажир, а во-вторых, поездку они должны были оплачивать вместе, в складчину. Конечно, ни первое, ни второе не делалось.

. Ловкий таксист, взяв пассажира в популярном направлении, пытался подсадить в салон еще одного-двух. Чтобы взять деньги за поездку также и с них. Таким образом водитель нарушал сразу два правила перевозки: во-первых, разрешение на подсадку попутчика должен был дать первый пассажир, а во-вторых, поездку они должны были оплачивать вместе, в складчину. Конечно, ни первое, ни второе не делалось. Не поеду! В подходящей обстановке водитель мог категорически отказаться ехать по указанному клиентом адресу. Клиент, как правило, не имея альтернативы, начинал уговаривать водителя, и тот соглашался, но уже по повышенному тарифу.

Такси ждали пассажиров на специальных стоянках – у вокзалов, аэропортов, в центре города. Вызвать машину домой можно было по телефону через диспетчера

Наконец, лишние деньги таксисту нередко доставались от пассажиров, настроенных по-гусарски: "Шеф, два счетчика! На Крещатик! (Артема, площадь Рынок, Сумскую, Дерибасовскую, Лелековку – в зависимости от города) "

Это было довольно распространенное явление, поскольку таксомотор в советское время считался атрибутом красивой жизни и просто провоцировал некоторых граждан на подобный кураж.

Таксисты тоже плачут

Справедливости ради надо сказать, что несмотря на многочисленные внешние преимущества, работать в такси стремились не все водители, даже опытные. Такая работа требовала определенного состояния души и коммерческих способностей, чем в ту пору мог похвастаться далеко не каждый гражданин.

Обслуживание и ремонт в государственных таксопарках (а других тогда и не было) было поставлено на научную основу

Кроме того, таксисту приходилось решать немало организационных вопросов и брать на себя немало накладных расходов. Так, поскольку в таксопарках все понимали объем доходов водителей, с них пытались взять деньги все, кто только мог. Слесари на ремонтном участке, кладовщик на складе запчастей, девушки на мойке, начальник колонны при выделении комплекта резины и новой машины ... Все эти проблемы, конечно, решались, но не всем водителям такая специфика работы нравилась.

Собственно, у каждого времени свои особенности, и водительской профессии это тоже также касается. Возможно, подробности работы водителей наших сегодняшних сервисов такси через полвека тоже покажутся кому-то очень странными ...

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