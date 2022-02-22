Владелец частного столичного таксопарка поделился опытом, как он взял в лизинг 15 Renault Logan и эксплуатировал их круглосуточно.

Автомобили Renault Logan были взяты в лизинг 24 месяца назад и отъездили в среднем по 200 тысяч километров. Для обычного автомобиля, который эксплуатируется одним владельцем, подобная нагрузка возможна за 5 – 7 или даже десять лет.

В каждом из Renault Logan работали около 50 водителей, они выполнили более 15 тысяч заказов и провезли в среднем 25 тысяч пассажиров.

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Поскольку эксплуатировались машины постоянно и водителями с разным опытом, каждая Renault Logan попала в ДТП 5 – 6 раз. Были и серьезные случаи, когда приходилось ремонтировать пол-машины, но большинство – это незначительные повреждения бампера или кузовных деталей. В таксопарке регулярно проводились технические обслуживания, необходимый ремонт. Из 15 автомобилей на четырех были неисправности двигателей – например, прогорали клапаны. Также в каждой третьей машине заменили сцепление. Интересно, что двигатели у автомобилей бензиновые, на них установлено ГБО.

Если посчитать затраты на эти авто, то кроме горючего на ремонт каждого было потрачено 80 – 100 тысяч гривен за 200 000 км пробега. То есть 1 км обходился по 50 копеек. Цена автомобиля упала на 4 тысячи долларов, то есть вместе с амортизацией – 1 грн за километр.

В 2020 году эти новые автомобили стоили по 10 тысяч долларов (сейчас – дороже). Они были взяты в лизинг с первоначальным взносом 75 тысяч гривен и ежемесячным платежом (вместе со страховкой в первый год) в среднем в 13 тысяч гривен. То есть каждый Renault Logan обошелся в 475 тысяч гривен. Несмотря на это, он “отбился”, то есть на машине владелец автопарка заработал больше, чем она стоила. Теперь он их продает за 6,5 тысячи долларов.

Автомобиль неплохо сохранился внешне, хотя салон, конечно, более поношенный. Если его привести в нормальное состояние, то машина еще поездит, но не в такси. Ведь ресурс для интенсивной эксплуатации у этой машины закончился, – утверждает владелец автопарка. В то же время при обычном вождении автомобиль еще послужит много лет.

Смотрите видео о результатах работы Renault Logan в такси:

Напомним, как определить, что машина была в такси.