Румунський седан з французьким "серцем" далекий від категорії "спортивний автомобіль", але це не значить, що він не може показати себе у заїздах на швидкість.

Dacia Logan другого покоління, представлений у 2021 році, став гарнішим і технологічнішим, але зберіг головні якості попередника – доступність у ціні, простоту й невибагливість “народного” автомобіля. Швидкісні заїзди – не найсильніша його риса, та це не завадило комусь розігнати седан до максимальних 184 км/год і зняти це на відео з кабіни.

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Що особливо цікаво, так це те, що на швидкісний заїзд відправили седан у виконанні Logan TCe 100 – це модель з мотором, що працює на бензині та зрідженому нафтовому газі LPG.

Відео від першої особи показує, що Logan TCe 100 LPG 2021 модельного року — це не просто дешевий автомобіль. За потреби, седан здатен досить бадьоро прискорюватись, хоча підтримувати динаміку на високому рівні тривалий час його 100-сильному мотору несила.

Sandero та Duster залишаються найпопулярнішими автомобілями бренду Dacia, що продаються у нас під маркою Renault. Та разом з тим, все більшу популярність здобуває електричний кросовер Spring, а незабаром лінійку поповнить ще один позашляховик, “старший брат” Duster під назвою Bigster.