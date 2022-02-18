Румынский седан с французским "сердцем" далек от категории "спортивный автомобиль", но это не значит, что он не может показать себя в заездах на скорость.

Dacia Logan второго поколения, представленная в 2021 году, стала красивее и технологичнее, но сохранила главные качества предшественника – доступность в цене, простоту и неприхотливость "народного" автомобиля. Скоростные заезды – не самая сильная черта этого автомобиля, но это не помешало кому-то разогнать седан до максимальных 184 км/ч и снять это на видео с кабины.

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Что особенно интересно, так это то, что на скоростной заезд отправили седан в исполнении Logan TCe 100 – модель с мотором, работающим на бензине и сжиженном нефтяном газе LPG.

Видео от первого лица показывает, что Logan TCe 100 LPG 2021 модельного года – это не просто дешевый автомобиль. При необходимости, седан способен достаточно бодро ускоряться, хотя поддерживать динамику на высоком уровне долгое время его 100-сильному мотору невмоготу.

Sandero и Duster остаются самыми популярными автомобилями бренда Dacia, продаваемыми у нас под маркой Renault. И вместе с тем, все большую популярность приобретает электрический кроссовер Spring, а вскоре линейку пополнит еще один внедорожник, старший брат Duster под названием Bigster.