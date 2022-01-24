Есть много каналов в YouTube и страниц в соцсетях, посвященных именно таким развлечениям. И далеко не все авторы видео следуют правилам дорожного движения и здравого смысла, снимая свои ролики. Немецкое Министерство транспорта решило бороться с этим нашествием.

Немецкое BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr – Министерство цифровых технологий и транспорта) решило бороться с “рекордами скорости” на автобанах. Скоростной безлимит останется на магистралях, а вот видеозаписи из таких дорог будут строго контролировать.

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В интервью агентству Associated Press представитель BMDV сказал, что “отвергает любое поведение на дороге, которое ведет или может привести к опасности для участников дорожного движения”. Также отмечается, что все должны ехать только на столько быстро, чтобы автомобиль был постоянно под контролем. В разговоре упоминается конкретный пример – недавняя видеозапись ютубера Radim Passer с разгоном Bugatti Chiron до 417 км/ч на автобане A2 между Берлином и Ганновером. Associated Press не удалось пообщаться с автором видео – чешским миллионером, но издание цитирует фразу из его видео: “Безопасность была приоритетом, поэтому все обстоятельства на дороге должны быть безопасными”.

В видео была и другая интересная фраза, в которой говорится, что видео было снято “для того, чтобы вы почувствовали восхищение Chiron, но также, чтобы подумали об отношениях с Иисусом, который несет настоящую любовь, радость и надежду каждому, кто приходит к Нему”. Можно предположить, что самый быстрый способ встретить Иисуса – это разогнать Bugatti Chiron до 417 км/ч и допустить ошибку на такой скорости. Но все обошлось.

Хотя в ролике неоднократно говорится о соблюдении всех возможных условий для безопасного заезда, видео показывает обратное. Во время заезда Bugatti проезжал мимо других транспортных средств на шоссе, а уровень света свидетельствует о том, что дело происходило в сумерках. Впрочем, мы видели и похуже – ночные скоростные заезды на автобане.

Обеспокоенные немецкие автомобилисты обратили внимание на дорожных разбойников. Ведь любая ошибка водителя на скорости свыше 300 км/ч, скорее всего, будет роковой не только для человека за рулем, но и для любого на его пути.

Снимая подобные видео, ютуберы получают миллионы просмотров, но также вызывают гнев людей, которые считают это абсурдом. Раньше миллионы водителей без проблем ездили на автобанах на очень высоких скоростях, потому что они не хотели этим хвастаться. Но вскоре ситуация может измениться, и скорость останется там, где и должна быть – на безлимитных участках автобанов, а не в Сети.