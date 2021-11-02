Причины больше связаны с изменением климата, чем с соображениями безопасности.

Большая часть немцев одобряет возможное нововведение. Среди сторонников даже четырехкратный чемпион мира Формула 1 Себастьян Феттель.

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Прежде всего, максимальная скорость движения на автомагистралях Германии уже сейчас не является безлимитной, как было, начиная с 1952 года. Сейчас скоростные ограничения не действуют только на определенных участках немецких автодорог. Но и от этих скоростных частей магистралей большинство жителей Германии не прочь избавиться – таковы результаты опроса.

Согласно DW, недавний опрос показал, что 60 процентов людей в стране поддерживают ограничения по крайней мере до 130 км/ч. Лишь 38 процентов немецких граждан – за автомагистрали без скоростных ограничений.

Главной причиной, побуждающей Германию к таким изменениям, являются не соображения безопасности, а климатические изменения. Более высокая скорость движения транспортного средства с ДВС означает большее потребление топлива, а это означает большие выбросы углерода. В законопроекте говорится, что ограничения скорости на автобане могут уменьшить выбросы углекислого газа в Германии на два миллиона тонн в год.