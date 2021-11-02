Причини полягають більше у кліматичних змінах, ніж міркуваннях безпеки.

Більша частина німців схвалює можливе нововведення. Серед прибічників навіть чотириразовий чемпіон світу Формула 1 Себастьян Феттель.

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Перш за все, максимальна швидкість руху на автомагістралях Німеччини вже зараз не є безлімітною, як було, починаючи з 1952 року. Наразі швидкісні обмеження не діють лише на певних ділянках німецьких автодоріг. Але і цих швидкісних частин магістралей більшість жителів Німеччини не проти позбутись – такі результати опитування.

Згідно з DW, нещодавнє опитування показало, що 60 відсотків людей в країні підтримують обмеження принаймні до 130 км/год. Лише 38 відсотків німецьких громадян – за автомагістралі без швидкісних обмежень.

Головною причиною, яка спонукає Німеччину до таких змін, є не міркування безпеки, а кліматичні зміни. Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю. У законопроєкті йдеться, що обмеження швидкості на автобані можуть зменшити викиди вуглекислого газу в Німеччині на два мільйони тонн на рік.