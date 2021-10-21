Жорсткий вирок для любителя порушувати швидкісний режим на дорозі.

Під час оголошення вироку, суддя Енн Боллахер заявила, що "швидка машина – це не іграшка, а зброя”. Окрім ультиматуму з продажем автомобіля, порушник отримав ще й штраф у 7000 євро.

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Німеччина з її швидкісними автобанами вважається справжнім раєм для автомобілістів, однак на звичайних дорогах порушення встановленого ліміту швидкості загрожує величезними штрафами.

У невеликому німецькому містечку Людвігсбург, поблизу Штутгарта, 23-річний хлопець у компанії друзів хизувався своїм спорткаром BMW 4-Series, виписуючи кола в заносі на бруківці центральної площі. Поліції це шоу не сподобалось і правоохоронці спробували зупинити порушника, але стрітрейсер почав тікати. Зав'язалася погоня, але незабаром поліція відстала. Офіцери пізніше заявили, що вони “витиснули усі 194 кінських сили з двигуна свого автомобіля, але не змогли наздогнати до порушника”. Крім того, подальше переслідування несло ризик для людей на вулицях.

Водій BMW гнав швидше 100 км/год вузькими міськими вулицями, кілька разів виїжджав на тротуар та перетинав перехрестя на червоне світло.

Зрештою, порушника все ж вдалось затримати силами кількох патрульних екіпажів. Він заявив правоохоронцям, що на нього найшло якесь затьмарення. Він перелякався, побачивши патрульну машину, запанікував та кинувся втікати, але пізніше одумався. У суді чоловік повністю визнав провину та заявив на свій захист, що знаходився у стресовому стані, оскільки через пандемію втратив роботу.

Вирок суду виявився вкрай жорстким. Його було позбавлено водійського посвідчення на пів року, зобов’язано виплатити штраф у 7000 євро та продати свій автомобіль впродовж трьох місяців. В іншому випадку автомобіль буде конфіскований.