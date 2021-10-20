Камера сприйняла напис на одягу, як номерний знак автомобіля.

Метою автоматизації будь-якого процесу є зменшення витрат та праці. Це одна з причин, чому світ наполегливо працює над роботаксі, а на дорогах використовуються камери для виявлення порушників. В обох випадках точність і надійність електроніки поки є найбільшими проблемами.

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Девід і Паула Найт переконались у цьому на власному досвіді, коли отримали “лист щастя” зі штрафом, накладеним на їх мікроавтобус Volkswagen Transporter, який нібито порушив правила дорожнього руху за 200 кілометрів від їхнього будинку в англійському місті Суррей. Але при уважному огляді подружжя помітило, що камера припустилась помилки, а фотографічні докази, що містяться у листі, показують не їхній фургон і взагалі не транспортний засіб.

Камера дорожнього руху зробила фотографію пішохода. Жінка на фотографії йшла смугою руху автобуса – для автомобіля виїзд на цю смугу є порушенням, за яке накладається штраф. Ідентифікація автомобіля відбувається за зчитуванням номерного знаку та виявленні відповідника у базі даних, після чого автоматизована система надсилає власнику автомобіля “лист щастя”. Але у цьому випадку електроніка припустилась помилки.

Камера дорожнього руху розпізнала напис KNITTER на одягу жінки, як номерний знак Volkswagen Transporter Девіда та Паули Найт. Оригінальний номерний знак містить текст KN19 TER, що фактично є специфічним записом того ж слова, що й на одягу жінки. Це персональний номер, який є відсиланням до прізвища родини – Knight – Найт.





Оскільки на фото, зробленому камерою дорожнього спостереження, напис на одягу був частково закритий, система “прочитала” його як номерний знак Volkswagen Transporter родини Найт. Автоматизована система надіслала власникам штраф на 60 фунтів стерлінгів, але пізніше подружжя отримало нову квитанцію – вже на 90 фунтів. Після цього власники зателефонували до адміністрації дорожнього руху, аби розставити усе по місцях. На іншому боці дроту на власників автомобіля спочатку почали сварити за грубе порушення ПДР, але побачивши фотодоказ співрозмовник Найтів “вибухнув сміхом”. В результаті штраф було скасовано.