Камера восприняла надпись на одежде, как номерной знак автомобиля.

Цель автоматизации любого процесса – уменьшение затрат и труда. Это одна из причин, почему мир настойчиво работает над роботакси, а на дорогах используются камеры для обнаружения нарушителей. В обоих случаях точность и надежность электроники пока являются самыми большими проблемами.

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Дэвид и Паула Найт убедились в этом на собственном опыте, когда получили “письмо счастья” со штрафом, наложенным на их микроавтобус Volkswagen Transporter, который якобы нарушил правила дорожного движения в 200 километрах от их дома в английском городе Суррей. Но при внимательном осмотре супруги заметили, что камера допустила ошибку, а фотографические доказательства, содержащиеся в письме, показывают не их фургон и вообще не транспортное средство.

Камера дорожного движения сделала фотографию пешехода. Женщина на фотографии шла полосой движения автобуса – для автомобиля выезд на эту полосу является нарушением, за которое налагается штраф. Идентификация автомобиля происходит по считыванию номерного знака и выявлению соответствия в базе данных, после чего автоматизированная система направляет владельцу автомобиля “письмо счастья”. Но в этом случае электроника допустила ошибку.

Камера дорожного движения распознала надпись KNITTER на одежде женщины, как номерной знак Volkswagen Transporter Дэвида и Паулы Найт. Оригинальный номерной знак содержит текст KN19 TER, что фактически является специфической записью того же слова, что и на одежде женщины. Это персональный номер, который является отсылкой к фамилии семьи – Knight – Найт.



Поскольку на фото, которое сделано камерой дорожного наблюдения, надпись на одежде была частично закрыта, система “прочитала” ее как номерной знак Volkswagen Transporter семьи Найт. Автоматизированная система послала владельцам штраф на 60 фунтов стерлингов, но позже супруги получили новую квитанцию ​​– уже на 90 фунтов. После этого владельцы позвонили в администрацию дорожного движения, чтобы расставить все по местам. На другой стороне провода владельцев автомобиля сначала начали ругать за грубое нарушение ПДД, но увидев фотодоказательство собеседник Найтов “взорвался смехом”. В результате штраф был отменен.