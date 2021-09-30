Кабмин одобрил масштабные изменения в Правилах дорожного движения. Водителям придется заново изучить систему дорожных знаков и особенности дорожной разметки.

На заседании 29 сентября правительство одобрило изменения, которые будут внесены в Правила дорожного движения (они утверждаются постановлением Кабмина). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Многие нововведения связаны с движением велосипедистов. Так, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности. При этом контроль наличия водительского удостоверения, документа о регистрации велосипедов и страхового полиса у велосипедиста не предусмотрен.

Основная же часть изменений связана с появлением новых дорожных знаков и разметки.

Вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка для обозначения:

жилой зоны

велосипедной дорожки

пешеходной дорожки

разделительной полосы

железнодорожного переезда

населенного пункта

места разрешенной стоянки

направлении поворота

запрета движения транспортных средств

выезда на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств

диагонального пешеходного перехода

конца населенного пункта

тоннеля

платной дороги

электрозарядной станции

шиномонтажа

работы эвакуатора

Появится своя разметка:

на поверхности возвышенного пешеходного перехода и лежачего полицейского;

указывающая на приближение к кольцевой развязке;

перед выходами с территории школ;

для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.

К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.