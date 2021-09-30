Кабмин одобрил масштабные изменения в Правилах дорожного движения. Водителям придется заново изучить систему дорожных знаков и особенности дорожной разметки.

На заседании 29 сентября правительство одобрило изменения, которые будут внесены в Правила дорожного движения (они утверждаются постановлением Кабмина). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Многие нововведения связаны с движением велосипедистов. Так, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности. При этом контроль наличия водительского удостоверения, документа о регистрации велосипедов и страхового полиса у велосипедиста не предусмотрен.

Основная же часть изменений связана с появлением новых дорожных знаков и разметки.

Вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка для обозначения:

  • жилой зоны
  • велосипедной дорожки
  • пешеходной дорожки
  • разделительной полосы
  • железнодорожного переезда
  • населенного пункта
  • места разрешенной стоянки
  • направлении поворота
  • запрета движения транспортных средств
  • выезда на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
  • диагонального пешеходного перехода
  • конца населенного пункта
  • тоннеля
  • платной дороги
  • электрозарядной станции
  • шиномонтажа
  • работы эвакуатора

Появится своя разметка:

  • на поверхности возвышенного пешеходного перехода и лежачего полицейского;
  • указывающая на приближение к кольцевой развязке;
  • перед выходами с территории школ;
  • для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.

К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.