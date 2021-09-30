Кабмин одобрил масштабные изменения в Правилах дорожного движения. Водителям придется заново изучить систему дорожных знаков и особенности дорожной разметки.
На заседании 29 сентября правительство одобрило изменения, которые будут внесены в Правила дорожного движения (они утверждаются постановлением Кабмина). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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Многие нововведения связаны с движением велосипедистов. Так, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности. При этом контроль наличия водительского удостоверения, документа о регистрации велосипедов и страхового полиса у велосипедиста не предусмотрен.
Основная же часть изменений связана с появлением новых дорожных знаков и разметки.
Вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка для обозначения:
- жилой зоны
- велосипедной дорожки
- пешеходной дорожки
- разделительной полосы
- железнодорожного переезда
- населенного пункта
- места разрешенной стоянки
- направлении поворота
- запрета движения транспортных средств
- выезда на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
- диагонального пешеходного перехода
- конца населенного пункта
- тоннеля
- платной дороги
- электрозарядной станции
- шиномонтажа
- работы эвакуатора
Появится своя разметка:
- на поверхности возвышенного пешеходного перехода и лежачего полицейского;
- указывающая на приближение к кольцевой развязке;
- перед выходами с территории школ;
- для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.
К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.