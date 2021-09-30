Кабмін схвалив масштабні зміни в Правилах дорожнього руху. Водіям доведеться заново вивчити систему дорожніх знаків і особливості дорожньої розмітки.

На засіданні 29 вересня уряд схвалив зміни, які будуть внесені в Правила дорожнього руху (вони затверджуються постановою Кабміну). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Багато нововведень пов'язані з рухом велосипедистів. Так, дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Детально регламентується, як саме повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права й обов'язки. При цьому контроль наявності посвідчення водія, документу про реєстрацію велосипеда та страхового поліса у велосипедиста не передбачено.

Основна ж частина змін пов'язана з появою нових дорожніх знаків і розмітки.

Вводяться нові дорожні знаки та дорожня розмітка для позначення:

житлової зони

велосипедної доріжки

пішохідної доріжки

розділювальної смуги

залізничного переїзду

населеного пункту

місця дозволеної стоянки

напрямку повороту

заборони руху транспортних засобів

виїзду на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів

діагонального пішохідного переходу

кінця населеного пункту

тунелю

платної дороги

електрозарядної станції

шиномонтажу

роботи евакуатора

З'явиться своя розмітка:

на поверхні піднесеного пішохідного переходу та лежачого поліцейського;

яка вказує на наближення до кільцевої розв'язки;

перед виходами з території шкіл;

для позначення виділених місць парковки уздовж доріг.

До існуючої вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.