Кабмін схвалив масштабні зміни в Правилах дорожнього руху. Водіям доведеться заново вивчити систему дорожніх знаків і особливості дорожньої розмітки.
На засіданні 29 вересня уряд схвалив зміни, які будуть внесені в Правила дорожнього руху (вони затверджуються постановою Кабміну). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
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Багато нововведень пов'язані з рухом велосипедистів. Так, дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Детально регламентується, як саме повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права й обов'язки. При цьому контроль наявності посвідчення водія, документу про реєстрацію велосипеда та страхового поліса у велосипедиста не передбачено.
Основна ж частина змін пов'язана з появою нових дорожніх знаків і розмітки.
Вводяться нові дорожні знаки та дорожня розмітка для позначення:
- житлової зони
- велосипедної доріжки
- пішохідної доріжки
- розділювальної смуги
- залізничного переїзду
- населеного пункту
- місця дозволеної стоянки
- напрямку повороту
- заборони руху транспортних засобів
- виїзду на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів
- діагонального пішохідного переходу
- кінця населеного пункту
- тунелю
- платної дороги
- електрозарядної станції
- шиномонтажу
- роботи евакуатора
З'явиться своя розмітка:
- на поверхні піднесеного пішохідного переходу та лежачого поліцейського;
- яка вказує на наближення до кільцевої розв'язки;
- перед виходами з території шкіл;
- для позначення виділених місць парковки уздовж доріг.
До існуючої вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.