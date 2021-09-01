Початок навчального року для багатьох батьків хвилююча пора ще й тому, що дитину доводиться випускати у великий світ дорожнього руху.

Навіть якщо усі можливі маршрути малюка узгоджені з дорослими і відпрацьовані під час спільних прогулянок, дитина повинна бути готовою до самостійних походів рідним містом. Тому радимо провести із нащадком такий собі лікнеп – ліквідацію дорожньої неписемності, розтлумачивши основні принципи дорожнього руху і дотримання ним правил безпеки.

Не останнє питання для безпеки – з ким дитина ходить до школи і назад. Компанія нестриманих однолітків часто провокує до небажаних вчинків

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Що треба пояснити

Що будь-який транспорт не може зупинитися миттєво – що є гальмівний шлях, на якому може опинитися у тому числі й він. Тому не можна виходити дорогу впритул перед транспортом, що рухається;

Що водій не завжди бачить пішохода. Особливо важко помітити людину, яка з’являється на дорозі перед машиною (мотоциклом) зненацька – через те, що людина біжить, раптом виходить з-за запаркованого транспорту, перетинає дорогу там, де не дозволено. Тому виходити на дорогу можна лише тоді, коли є впевненість, що водій тебе вчасно побачить;

Що пішохід так само може не побачити транспорт, що наближається до нього. Треба не поспішати і перед виходом на проїзну частину дуже уважно дивитися навкруги.

Що водії будь-якого транспорту можуть порушувати Правила і загрожувати людям, які Правил дотримуються: їхати на червоний світлофор та проти напрямку руху, перевищувати швидкість, не пропускати людей не переході тощо. Тож перед якимись діями завжди треба особисто переконатися, що небезпеки немає в жодному з напрямків.

Жодних ігор і розваг на дорозі – це має стати непорушним правилом для вашої дитини

Пояснювати ці елементарні для нас істини краще не на пальцях, а на практиці – гуляючи міськими вулицями, де зазвичай достатньо дорожніх ситуацій і з позитивними, і негативних прикладами.

Що заборонити

Крім вищезгаданої загальнотеоретичної підготовки дитині треба дати кілька конкретних настанов із забороною певних дій. Не робіть цей перелік великим, щоб не заплутати малюка.

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Дитина має запам’ятати, що не можна:

Переходити вулицю поза спеціально призначеними місцями;

Робити “як усі”, не переконавшись у небезпеці особисто;

Навіть на пішохідному переході та на світлофорі виходити на дорогу, не переконавшись, що транспорт зупинився і пропускає людей;

Їздити на будь-якому “дитячому” транспорті (гіроскутері, самокаті, велосипеді) по проїзній частині.

Свідомі батьки мають суворо дотримуватись ПДР у присутності своїх та чужих дітей: ніщо так не виховує, як власний приклад

Зрозуміло, що крім Правил дорожнього руху дитину треба навчити загальним правилам небезпеки: не сідати у чуже авто, не підсажуватися на скутер чи самокат до недисциплінованих друзів, не розпочинати розмов із незнайомцями на вулиці тощо. Але не треба змішувати навчання із ПДР та вивчення правил загальної безпеки, ці уроки треба рознести у часі, аби не перевантажити свідомість малюка.

Рекомендація Авто24

Наставляючи дитину на дотримання правил безпеки на дорозі, не лякайте дитину загрозами, а намагайтеся, щоб вона сама зрозуміла суть небезпеки і шляхи її уникнення. Нюанс у тому, що рано чи пізно маленькому громадянину все одно доведеться ставати повноправним учасником дорожнього руху, а заляканій змалечку людині, навіть у дорослому віці, призвичаїтися на дорозі буде в рази важче.

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