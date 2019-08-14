Німецька компанія посадила манекени в дитяче крісло та без нього і розбила автомобіль.

Діти дуже часто страждають в аваріях, коли вони перебувають в якості пасажирів у транспортних засобах. Щоб показати, як запобігти цьому, німецька компанія DEKRA провела спеціальний краш-тест.

Аварію створили на низькій швидкості – всього 50 км/год, характерній для міського руху. "Один дитячий манекен був надійно закріплений в дитячому кріслі, а другий просто "сидів" на задньому сидінні", - каже Пітер Рюккер з центру краш-тестів DEKRA. "При зрості 1,13 метра і вазі 23 кілограми обидва манекена відповідали параметрам шестирічної дитини".

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Під час краш-тесту було видно, що стається з манекенами. Належно закріплений у своєму кріслі дитячий манекен утримується ременем і додатково захищається дитячим сидінням. Він не травмується, а лише отримує болісні відчуття від ременів безпеки. Натомість незакріплений манекен некеровано летить в автомобілі, отримуючи при цьому численні травми. "Якби це був не краш-тест, а аварія в реальному житті, у цієї дитини практично не було б шансів на виживання", - пояснює Рюккер. "Крім того, будь-який пасажир на передньому сидінні був би підданий серйозному ризику".

У зв'язку з цим DEKRA закликає всіх батьків стежити за тим, щоб вони завжди ретельно і належним чином захищали своїх дітей в автомобілі. "Це абсолютно необхідно, навіть якщо це всього лише коротка поїздка або ви поспішаєте", - каже Шойбле. "Безпека повинна мати пріоритет над зручністю". Сидіння повинно відповідати вазі та росту дитини і завжди повинно бути перевірено на власному транспортному засобі, перш ніж його купувати.

Окрім того, дуже важливо правильно закріплювати дітей у сидіннях. "Якщо ремінь не пристебнутий належним чином, дитина може в екстреній ситуації вдаритися головою в стелю. Це може привести до серйозних травм, таким як здавлювання хребта. Якщо дитина закріплена занадто слабо в сидінні, або якщо сидіння не підходить за розміром, зіткнення може призвести до серйозних травм шийних хребців, що стане причиною пошкодження нервових зв'язок. Якщо голова дитини вдаряється в переднє сидіння, вона може отримати черепно-мозкову травму".

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