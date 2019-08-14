Немецкая компания посадила манекены в детское кресло и без него и разбила автомобиль.

Дети очень часто страдают в авариях, когда они находятся в качестве пассажиров в транспортных средствах. Чтобы показать, как избежать этого, немецкая компания DEKRA провела специальный краш-тест.

Аварию создали на низкой скорости – всего 50 км/ч, характерной для городского движения. "Один детский манекен был надежно закреплен в детском кресле, а второй просто "сидел" на заднем сидении", – говорит Питер Рюккер из центра краш-тестов DEKRA. "При росте 1,13 метра и весе 23 килограмма оба манекена соответствовали параметрам шестилетнего ребенка".

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Во время краш-теста было видно, что происходит с манекенами. Надлежащим образом закрепленный в своем кресле детский манекен удерживается ремнем и дополнительно защищается детским сиденьем. Он не травмируется, а получает болезненные ощущения от ремней безопасности. Зато незакрепленный манекен неуправляемо летит в автомобиле, получая при этом многочисленные травмы. "Если бы это был не краш-тест, а авария в реальной жизни, у этого ребенка практически не было бы шансов на выживание", – объясняет Рюккер. "Кроме того, любой пассажир на переднем сидении был бы подвергнут серьезному риску".

В связи с этим DEKRA призывает всех родителей следить за тем, чтобы они всегда тщательно и должным образом защищали своих детей в автомобиле. "Это абсолютно необходимо, даже если это всего лишь короткая поездка или вы торопитесь", – говорит Шойбле. "Безопасность должна иметь приоритет над удобством". Сиденье должно соответствовать весу и росту ребенка и всегда должно быть проверено на собственном транспортном средстве, прежде чем его покупать.

Кроме того, очень важно правильно закреплять детей в сиденьях. "Если ремень не пристегнут должным образом, ребенок может в экстренной ситуации удариться головой в потолок. Это может привести к серьезным травмам, таким как сдавливание позвоночника. Если ребенок слишком слабо закреплен в сидении, или если сиденье не подходит по размеру, столкновение может привести к серьезным травмам шейных позвонков, что станет причиной повреждения нервных связок. Если голова ребенка ударяется в переднее сиденье, он может получить черепно-мозговую травму".

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