По правилам водитель мопеда должен иметь техпаспорт, удостоверение водителя и страховой полис. Но подавляющее большинство мопедов и скутеров эксплуатируется без каких либо документов.

Формально, отсутствие этих документов является основанием для наложения штрафа и задержания мопеда на штрафплощадку. Но на практике полиция очень редко интересуется водителями мопедов и скутеров.

Большинство водителей управляют мопедами только с документами от завода производителя. При этом, они считают, что мопед не требует регистрации в сервисном центре МВД, что для управления на нем не нужно водительское удостоверение и страховой полис. Однако такое мнение ошибочно.

Пункт 1.10 ПДД определяет, что транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей или груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов; мопед - двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Согласно пункту 2.1 раздела 2 ПДД водитель механического транспортного средства должен иметь при себе: а) удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории; б) регистрационный документ на транспортное средство.

Согласно пункту 2.9 "в" ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД, а также без номерного знака.

Согласно пункту 7 Порядка Порядок государственной регистрации, снятие с учета автомобилей от 07.09.1998 №1388 эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, запрещается.

Законом от 17.11.2008 № 586-VI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" с 1 января 2010 года предусмотрена обязательная регистрация мопедов.

Пунктом 21.3 статьи 21 Закона "Об обязательном страховании" установлено, что при использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, которое руководит им, обязано иметь при себе страховой полис.

Таким образом, с 01.01.2010 в Украине установлена Регистрация мопедов как транспортных средств, получение водительского удостоверения на их управление и наличие страхового полиса.

Также бытует мнение, что мопед согласно Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 приравнивается к велосипеду, а потому на него не могут распространяться нормы пунктов 1.10, 2.1, 2.3 и 2.9 ПДД. Однако такое мнение является необоснованным, поскольку согласно статье 1 данной Конвенции мопед по своим техническим характеристикам соответствует определению "велосипед с подвесным двигателем", что не является тождественным определению "велосипед".

При этом, нормы данной статьи позволяют, а не прямо устанавливают возможность государства приравнивать "велосипед с подвесным двигателем" к "велосипеду". Этим опровергаются доводы о несоответствии норм национального законодательства Венской Конвенции о дорожном движении.

Таким образом, при управлении мопедом водитель должен иметь "техпаспорт на мопед, удостоверение водителя и страховой полис. В противном случае может получить штраф и временно лишиться мопеда.