За правилами водій мопеда повинен мати техпаспорт, посвідчення водія і страховий поліс. Але переважна більшість мопедів та скутерів експлуатується без будь яких документів.

Формально, відсутність цих документів є підставою для накладення штрафу і затримання мопеда на штрафмайданчик. Але на практиці поліція дуже рідко цікавиться водіями мопедів та скутерів.

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Більшість водіїв керують мопедами лише з документами від заводу виробника. При цьому, вони вважають, що мопед не потребує реєстрації в сервісному центрі МВС, що для керування на ньому не потрібно посвідчення водія та страхового полісу. Проте така думка є хибною.

Пункт 1.10 ПДР визначає, що транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів; мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об`ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Згідно з пунктом 2.1 розділу 2 ПДР водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі: а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії; б) реєстраційний документ на транспортний засіб.

Відповідно до пункту 2.9 "в" ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у сервісному центрі МВС, а також без номерного знака.

Відповідно до пункту 7 Порядку Порядок державної реєстрації, зняття з обліку автомобілів від 07.09.1998 №1388 експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, забороняється.

Законом від 17.11.2008 № 586-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" з 1 січня 2010 року передбачена обов`язкова реєстрація мопедів.

Пунктом 21.3 статті 21 Закону "Про обов`язкове страхування" встановлено, що при використанні транспортного засобу в дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов`язана мати при собі страховий поліс.

Таким чином, з 01.01.2010 в Україні встановлена реєстрація мопедів як транспортних засобів, отримання посвідчення водія на їх керування та наявність страхового поліса.

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Також побутує думка, що мопед відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968 прирівнюється до велосипеда, а тому на нього не можуть поширюватись норми пунктів 1.10, 2.1, 2.3 та 2.9 ПДР. Проте така думка є необґрунтованою, оскільки відповідно до статті 1 даної Конвенції мопед за своїми технічними характеристиками відповідає визначенню "велосипед із підвісним двигуном", що не є тотожним визначенню "велосипед".

При цьому, норми даної статті дозволяють, а не прямо встановлюють можливість договірної держави прирівнювати "велосипед із підвісним двигуном" до "велосипеду". Цим спростовуються доводи про невідповідність норм національного законодавства Віденській Конвенції про дорожній рух.

Таким чином, при керуванні мопедом водій повинен мати "техпаспорт" на мопед, посвідчення водія і страховий поліс. У інакшому випадку може отримати штраф та тимчасово позбутись мопеда.

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