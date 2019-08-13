Перекриття та обмеження руху відчують водії, чий маршрут проходить Голосіївським районом.
Масштабна реконструкція трансформаторної підстанції у Голосіївському районі столиці спричинить часткове перекриття руху на десяти вулицях.
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Обмеження проїзду буде діяти з 12 серпня поточного року до 30 червня 2020 року, повідомляє КМДА.
Довжина підстанції ТП-888 сягає близько 10 кілометрів, а роботи будуть проходити масштабні, через що прилеглі вулиці будуть частково перекриті для руху автотранспорту. Обмеження діятимуть на наступних ділянках:
- вулиця Голосіївська;
- вулиця Олега Кошового;
- вулиця Цимбалів Яр;
- вулиця Уральська;
- вулиця Снайперська;
- вулиця Добрий Шлях;
- вулиця Конотопська;
- вулиця Стрілецька;
- провулок Владислава Заремби;
- вулиця Максима Рильського.
Масштабну реконструкцію иконуватиме компанія “ДТЕК Київські електромережі”. На час робіт буде забезпечено хоча б частковий проїзд автомобілів та прохід пішоходів на названих вулицях. Після цього виконавець відновить проїжджу частину і тротуари.
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