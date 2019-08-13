Перекриття та обмеження руху відчують водії, чий маршрут проходить Голосіївським районом.

Масштабна реконструкція трансформаторної підстанції у Голосіївському районі столиці спричинить часткове перекриття руху на десяти вулицях.

Читайте також: Як в Києві будують нову кільцеву дорогу

Обмеження проїзду буде діяти з 12 серпня поточного року до 30 червня 2020 року, повідомляє КМДА.

Довжина підстанції ТП-888 сягає близько 10 кілометрів, а роботи будуть проходити масштабні, через що прилеглі вулиці будуть частково перекриті для руху автотранспорту. Обмеження діятимуть на наступних ділянках:

вулиця Голосіївська;

вулиця Олега Кошового;

вулиця Цимбалів Яр;

вулиця Уральська;

вулиця Снайперська;

вулиця Добрий Шлях;

вулиця Конотопська;

вулиця Стрілецька;

провулок Владислава Заремби;

вулиця Максима Рильського.

Масштабну реконструкцію иконуватиме компанія “ДТЕК Київські електромережі”. На час робіт буде забезпечено хоча б частковий проїзд автомобілів та прохід пішоходів на названих вулицях. Після цього виконавець відновить проїжджу частину і тротуари.

Також цікаво: Під Києвом перекриють Одеську трасу