Департамент транспортної інфраструктури КМДА оприлюднив інформацію стосовно будівництва великої окружної дороги на ділянці від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської

Під час підготовчих робіт було перенесено частину гаражів, відселено мешканців будинків, які потрапляли під пляму будівництва дороги, знесено зелені насадження, виконано перекладку мереж водопостачання, каналізування, газопроводів високого та середнього тиску, перевлаштовано ЛЕП 110кВ.

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Щодо основних робіт, то станом на сьогодні виконано:

будівництво та завершено переселення 50 гаражів;

завершено монтаж залізобетонних конструкцій шляхопроводу на

перетині окружної дороги через вул. Богатирську;

влаштовано дорожній насип 1,2 км;

виконуються роботи по будівництву шляхопроводу через залізницю. А саме, в повному обсязі влаштовано буронабивні палі, виконується монтаж залізобетонних конструкцій;

завершено будівництво та виконуються оздоблювальні роботи

підземного пішохідного переходу через окружну дорогу;

прокладаються інженерні мережі (дощова каналізація, водопровід,

електрокабелі, зовнішнє освітлення);

виконано влаштування основи дорожнього одягу на ділянці від просп. Рокоссовського до вул. Сім’ї Кульженків;

Станом на 09.08.2019 року сума виконаних з початку будівництва робіт становить 344,5 млн. грн.

В вересні планується відкриття руху автотранспорту на ділянці від Мінського проспекту через вул. Сім’ї Кульженків до вул. Полярної.

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