Поліція Великобританії отримала хетчбеки Skoda Scala для службового використання. Автомобілі для правоохоронців отримали спеціальну ліврею, світлодіодні проблискові маячки і сирену.

Поліцейська Skoda Scala оснащується адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі руху і системою моніторингу сліпих зон.

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Базовий мотор Scala – 95-сильний бензиновий трициліндровий двигун робочим об’ємом 1 літр. Крім того, доступний двигун аналогічного об’єму, який видає 115 сил. Топовий агрегат – 1,5-літрова 150-сильна «турбочетвірка». Дизельна лінійка представлена 1,6-літровим двигуном, що генерує 115 к. с. і 250 Н • м крутного моменту. Також хетчбек може комплектуватися 90-сильним 1,0-літровим двигуном G-TEC, який може споживати як зріджений природний газ, так і бензин.

Нагадаємо, що в Україні поліцейські Toyota Prius стрімко старіють. На низці гібридних патрульних машин почали виходити з ладу акумуляторні батареї. Крім того багато Prius знаходяться в дуже поганому технічному сатані. З огляду на це, чеська модель могла б стати ідеальною заміною японським електрокарам. До того ж Skoda єдиний автомобільний бренд, що має в Україні діючи виробничі потужності.

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