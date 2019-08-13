Полиция Великобритании получила хэтчбеки Skoda Scala для служебного использования. Автомобили для правоохранителей получили специальную ливрею, светодиодные проблесковые маячки и сирену.

Полицейская Skoda Scala оснащается адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения и системой мониторинга слепых зон.

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Базовый мотор Scala – 95-сильный бензиновый трехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1 литр. Кроме того, доступен двигатель аналогичного объема, который выдает 115 сил. Топовый агрегат – 1,5-литровая 150-сильная “турбочетверка”. Дизельная линейка представлена 1,6-литровым двигателем, который генерирует 115 л.с. и 250 Н • м крутящего момента. Также хэтчбек может комплектоваться 90-сильным 1,0-литровым двигателем G-TEC, который может потреблять как сжиженный природный газ, так и бензин.

Напомним, что в Украине полицейские Toyota Prius стремительно стареют. На ряде гибридных патрульных машин начали выходить из строя аккумуляторные батареи. Кроме того многие Prius находятся в очень плохом техническом состоянии. Учитывая это, чешская модель могла бы стать идеальной заменой японским электрокарам. К тому же Skoda единственный автомобильный бренд, имеющий в Украине действующие производственные мощности.

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