Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обнародовал информацию по строительству большой окружной дороги на участке от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской

Во время подготовительных работ была перенесена часть гаражей, отселены жители домов, которые попадали под направление строительства дороги, снесены зеленые насаждения, выполнена перекладка сетей водоснабжения, канализации, газопроводов высокого и среднего давления, перемещена ЛЭП 110кВ.

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Что касается основных работ, то на сегодня выполнено:

строительство и завершение переселения 50 гаражей

завершен монтаж железобетонных конструкций путепровода на пересечении окружной дороги через ул. Богатырскую;

обустроена дорожная насыпь 1,2 км;

выполняются работы по строительству путепровода через железную дорогу. В частности, в полном объеме обустроены буронабивные сваи, выполняется монтаж железобетонных конструкций;

завершено строительство и выполняются отделочные работы

подземного пешеходного перехода через окружную дорогу;

подземного пешеходного перехода через окружную дорогу; прокладываются инженерные сети (дождевая канализация, водопровод,

электрокабели, наружное освещение)

электрокабели, наружное освещение) выполнено обустройство основания дорожной полотна на участке от ул. Рокоссовского до ул. Семьи Кульженко;

По состоянию на 09.08.2019 года сумма выполненных с начала строительства работ составляет 344,5 млн. грн.

В сентябре планируется открытие движения автотранспорта на участке от Минского проспекта через ул. Семьи Кульженко до ул. Полярной.

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