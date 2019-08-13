Перекрытия и ограничения движения почувствуют водители, чей маршрут проходит по Голосеевскому району.

Масштабная реконструкция трансформаторной подстанции в Голосеевском районе столицы повлечет частичное перекрытие движения на десяти улицах.

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Ограничение проезда будет действовать с 12 августа текущего года до 30 июня 2020 года, сообщает КГГА.

Длина подстанции ТП-888 достигает около 10 километров, а работы будут проходить масштабные, из-за чего прилегающие улицы будут частично перекрыты для движения автотранспорта. Ограничения будут действовать на следующих участках:

улица Голосеевская;

улица Олега Кошевого;

улица Цимбалов Яр;

улица Уральская;

улица Снайперская;

улица Добрый Путь;

улица Конотопская;

улица Стрелецкая;

переулок Владислава Зарембы;

улица Максима Рыльского.

Масштабную реконструкцию будет выполнять компания “ДТЭК Киевские электросети”. На время работ будет обеспечен хотя бы частичный проезд автомобилей и проход пешеходов на названных улицах. После этого исполнитель восстановит проезжую часть и тротуары.

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