У Київській області в ніч з 13 на 14 серпня перекриють трасу Київ-Одеса через будівництво пішохідного переходу. Про це повідомляється на офіційній сторінці у FB патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що в ніч на 14 серпня тимчасово обмежать рух на автодорозі М-05 Київ-Одеса у зв'язку з будівництвом надземного пішохідного переходу. У поліції уточнили, що обмежать рух у напрямку з Одеси до Києва.

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"Ремонтні роботи будуть проводитись з 13 на 14 серпня поточного року в нічний час (з 00:00 до 04:00). Об'їзд здійснюватиметься по вулиці Вокзальна в Глевасі. Про зміни в організації дорожнього руху на даній ділянці будуть повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка із зазначенням напрямку оптимального маршруту об'їзду. Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень", - йдеться в повідомленні.

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