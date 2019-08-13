Фахівці команди SRT оглядають Audi 80 1991 року з двигуном 1,8 л.

Що можна купити за 2-4 тисячі доларів, окрім "Сенсу" чи "Ланосу"? Можна придивитися до старих європейських преміум-брендів, наприклад Ауді 80 (або лакшері-версія Ауді 90). Вона оцинкована, тому не гниє. В моделі велика кількість двигунів з різними версіями паливних систем – від карбюратора до розподіленого впорскування. Що можна чекати від вживаного Audi 80/90? Практично будь-чого!

Більше про Ауді 80 – у відео:

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