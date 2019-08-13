"Підозрюваному" треба пройти тест на алкоголь, щоб шлагбаум випустив з порту Гетеборгу на дорогу.

Перша в Швеції постійна система автоматичної перевірки на алкоголь була введена в порту Гетеборг.

В порту було встановлено так званий "алкогольний бар'єр". Він випадковим чином закриває шлагбаум, щоб деякі водії подули в алкотестери для вимірювання вмісту алкоголю в крові.

Якщо рівень алкоголю в їх крові оцінюється як дуже високий, бар'єр не підніметься.

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"Це сигнал для тих, хто виїжджає на шведські дороги, щоб показати, що у нас є перевірки і що вам необхідно бути тверезим, коли ви їдете по шведських дорогах", - сказав міністр інфраструктури Томас Енерот.

Міністр також зауважив, що він сподівається втсановити подібних роботів в багатьох портах по всій країні.

Автоматичні шлагбауми були розроблені Шведською транспортноою адміністрацією спільно з адміністрацією порту Гетеборг.

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