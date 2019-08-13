"Подозреваемому" нужно пройти тест на алкоголь, чтобы шлагбаум выпустил из порта Гетеборга на дорогу.

Первая в Швеции постоянная система автоматической проверки на алкоголь была введена в порту Гетеборг.

В порту был установлен так называемый "алкогольный барьер". Он случайным образом закрывает шлагбаум, чтобы некоторые водители подули в алкотестеры для измерения содержания алкоголя в крови.

Если уровень алкоголя в их крови оценивается как очень высокий, барьер не поднимется.

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"Это сигнал для тех, кто выезжает на шведские дороги, чтобы показать, что у нас есть проверки и что вам необходимо быть трезвым, когда вы едете по шведским дорогам", – сказал министр инфраструктуры Томас Энерот.

Министр также отметил, что он надеется установить подобных роботов во многих портах по всей стране.

Автоматические шлагбаумы были разработаны шведской транспортной администрацией совместно с администрацией порта Гетеборг.

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